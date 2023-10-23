День подразделений особого назначения 2022 — история и традиции праздника

В России 24 октября отмечают День подразделений специального назначения. Праздник установлен на государственном уровне и посвящен силовикам, выполняющим особые задачи по обеспечению безопасности государства. В 2022 году торжество приходится на понедельник. «Известия» знакомят читателей с историей и традициями знаменательного дня.

День подразделений специального назначения — 2022: история праздника

Дата праздника была выбрана в связи с изданием в 1950 году особой директивы, положившей начало созданию армейского спецназа. Тогда были организованы 46 рот по 120 военнослужащих в составе каждой.

С тех пор численность и состав подразделений менялись, однако их роль и стоящие перед ними задачи оставались неизменными. Бойцы занимаются активной разведкой, реализуют антитеррористические операции, ликвидируют преступные группы и бандформирования, освобождают заложников, осуществляют розыск и захват чрезвычайно опасных преступников.

В нынешнем году праздник будут отмечать в 17-й раз. Он был установлен в мае 2006 года указом президента России Владимира Путина.

День подразделений специального назначения — 2022: традиции праздника

К подразделениям специального назначения относятся все военнослужащие сухопутных, воздушных и морских подразделений, прошедшие особую программу подготовки. Их поздравляют сослуживцы и руководство, отличившимся вручают награды и повышают в звании.

Средства массовой информации готовят репортажи и публикации о деятельности и подвигах бойцов этого вида войск. А дома военнослужащих поздравляют члены семьи, отмечая их доблесть и мужество, проявленные во время выполнения спецзадач.

3 октября в России отмечали День ОМОНа, еще одного подразделения специального назначения. «Известия» рассказали об истории создания этой силовой структуры и традициях профессионального торжества. А другие праздники осени 2022 перечислены в специальном календаре.