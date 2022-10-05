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Песков прокомментировал упреки в адрес губернатора Беглова со стороны Пригожина

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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В Кремле не комментируют пикировку петербургского бизнесмена Евгения Пригожина, обвинившего губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова в том, что он якобы оказывает поддержку вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом 5 сентября заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отметив, что Пригожин вносит большой вклад в урегулирование ситуации на Украине.

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«Пригожин — гражданин России, это главное и самое важное. Он предприниматель и, вы знаете, что он болеет душой за то, что происходит, и вносит большой вклад, посильный. Как это делают многие предприниматели в нашей стране», — отметил пресс-секретарь президента России на брифинге.

Что касается упреков бизнесмена в адрес Беглова в недостаточной поддержке созданной Пригожиным группы «Вагнер», их Песков оставил без комментариев.

Ранее в среду бизнесмен Пригожин заявил, что губернатор Беглов оказывает «колоссальную поддержку ВСУ» и нарушает права участников спецоперации. Его комментарий опубликовала пресс-служба организации «Конкорд» в соцсети «ВКонтакте».

26 сентября бизнесмен Пригожин признал, что в 2014 году им была создана группа, которая впоследствии получила название «Вагнер». Он отметил, что с ее помощью существенно изменилось положение в Луганской и Донецкой народных республиках (ЛДНР). По его словам, он, как и многие другие бизнесмены, ездил на полигоны, где собирались «казачки», и пытался сорить деньгами для того, чтобы набрать группу, которая поедет и защитит русских, и в итоге собрал настоящих патриотов.

15 сентября сообщалось об уничтожении бойцами «Вагнера» из группы «Бахмут» порядка 10 украинских диверсантов в окрестностях населенных пунктов Покровское и Клиновое. Это предотвратило попытку противников устроить засаду наступающим подразделениям союзных сил.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Накануне ситуация в ЛДНР значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей на территорию России, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путиным был подписан указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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