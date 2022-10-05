Реклама
Прямой эфир
Мир
МИД РФ назвал аморальными требования ФРГ и Польши выплатить репарации Украине
Политика
Путин назначил врио глав новых регионов
Общество
У морского заповедника в Приморье задержали браконьеров
Мир
The Hill спрогнозировало проблемы у Байдена из-за сокращения добычи нефти
Мир
Захарова назвала госдолг США показателем исключительности
Мир
Чехия и Словакия могут отказаться от поддержки Киева на фоне энергокризиса
Мир
МИД РФ заявил о четком оформлении линии продвижения НАТО в АТР
Мир
В РФ заявили о необходимости создать совместный с Египтом банк
Мир
FT узнала о планах Саудовской Аравии и России объявить о сокращении добычи нефти
Мир
МИД Казахстана сообщил о рассмотрении кандидатуры нового посла Украины в стране
Политика
Путин подписал закон о принятии новых территорий в состав РФ

Россия обсуждает с Мьянмой поставки СПГ

МИД РФ: Россия обсуждает с Мьянмой поставки СПГ
0
Фото: TASS/EPA/Marcin Bielecki
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Москва обсуждает с Мьянмой поставки в страну сжиженного природного газа (СПГ) и возможное привлечение компаний из РФ к модернизации нефтеперерабатывающего комплекса страны. Об этом в среду, 5 октября, заявил директор третьего департамента Азии МИД России Николай Ноздрев.

Фактор газа: история конфликтов вокруг российских энергоносителей
Опыт противостояния с РФ в газовой сфере не заставил Европу одуматься

«Россия и Мьянма также развивают взаимодействие в энергетической сфере. На повестке дня — вопросы поставок в Мьянму российских энергоносителей, включая нефтепродукты и сжиженный природный газ. Прорабатывается возможность привлечения российских компаний к модернизации нефтеперерабатывающего комплекса этой страны», — приводит слова дипломата «РИА Новости».

7 сентября премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн сообщил о начале закупок нефтепродуктов РФ. Также Мин Аун Хлайн рассказал, что Пномпень готов оплачивать поставки российских нефтепродуктов в рублях, так как для взаиморасчетов с Россией это самая удобная и свободная от ограничений валюта.

Накануне министр инвестиций и внешних экономических связей Мьянмы Кан Зо заявил, что Россия является ключевым поставщиком энергоносителей и сельскохозяйственной продукции страны. Он также уточнил, что существует серьезный потенциал по диверсификации торговли между РФ и АСЕАН.

3 августа между Россией и Мьянмой была подписана обновленная стратегия экономического сотрудничества. Как отметили в российском МИДе, Мьянма заинтересована в поставках из России сжиженного природного газа и других энергоносителей, а также в расширении присутствия у себя российских нефте- и газодобывающих компаний. Также по линии авиационных властей двух стран ведутся переговоры об открытии прямого авиасообщения между странами. 2 августа посол России в Пномпене Анатолий Боровик рассказал, что Россия также прорабатывает вопрос перехода на национальные валюты во взаиморасчетах с Камбоджей.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022