Россия обсуждает с Мьянмой поставки СПГ

Москва обсуждает с Мьянмой поставки в страну сжиженного природного газа (СПГ) и возможное привлечение компаний из РФ к модернизации нефтеперерабатывающего комплекса страны. Об этом в среду, 5 октября, заявил директор третьего департамента Азии МИД России Николай Ноздрев.

«Россия и Мьянма также развивают взаимодействие в энергетической сфере. На повестке дня — вопросы поставок в Мьянму российских энергоносителей, включая нефтепродукты и сжиженный природный газ. Прорабатывается возможность привлечения российских компаний к модернизации нефтеперерабатывающего комплекса этой страны», — приводит слова дипломата «РИА Новости».

7 сентября премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн сообщил о начале закупок нефтепродуктов РФ. Также Мин Аун Хлайн рассказал, что Пномпень готов оплачивать поставки российских нефтепродуктов в рублях, так как для взаиморасчетов с Россией это самая удобная и свободная от ограничений валюта.

Накануне министр инвестиций и внешних экономических связей Мьянмы Кан Зо заявил, что Россия является ключевым поставщиком энергоносителей и сельскохозяйственной продукции страны. Он также уточнил, что существует серьезный потенциал по диверсификации торговли между РФ и АСЕАН.

3 августа между Россией и Мьянмой была подписана обновленная стратегия экономического сотрудничества. Как отметили в российском МИДе, Мьянма заинтересована в поставках из России сжиженного природного газа и других энергоносителей, а также в расширении присутствия у себя российских нефте- и газодобывающих компаний. Также по линии авиационных властей двух стран ведутся переговоры об открытии прямого авиасообщения между странами. 2 августа посол России в Пномпене Анатолий Боровик рассказал, что Россия также прорабатывает вопрос перехода на национальные валюты во взаиморасчетах с Камбоджей.