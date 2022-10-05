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В РФ заявили о необходимости создать совместный с Египтом банк

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Фото: REUTERS/Mohamed Abd El Ghany
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Москве и Каиру следует создать совместный банк для осуществления платежей без опаски попасть под санкции. Такое мнение в интервью «Известиям» выразил глава Российско-Египетского делового совета (РЕДС) Михаил Орлов.

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«Экономика Египта, конечно, очень сильно зависит от Америки и Европы. Если вы посмотрите на баланс Европейского банка реконструкции и развития, то увидите в какой степени Египет сейчас является объектом колоссального потока прямых инвестиций с Запада, что очень немаловажно», — отметил глава РЕДС.

По его мнению, египетские банки «не очень хотят работать с ними из-за рисков: у крупнейших банков Египта основные филиалы зарубежные — в США и Европе».

«Для того, чтобы с нами работать, им надо будет закрыть банк там. Для них это огромная жертва. Поэтому я думаю, что Египту и РФ следует создать co-proprietary (находящийся в совместной собственности. — Ред.) банковский механизм, чтобы не ставить под угрозу партнеров», — сказал он.

Глава совета уточнил, что страны Запада оказывают на Египет давление, однако Каир «очень ценит свою независимость, свой суверенитет в разных вопросах».

Подробнее читайте в материале «Известий»:

«Идет огромное давление Запада на Египет»

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