Германия этой зимой будет вынуждена временно ограничить экспорт электроэнергии в другие государства, чтобы предотвратить перебои электроснабжения внутри страны. Об этом 4 октября заявил технический директор оператора систем передачи электроэнергии Amprion Хендрик Нойманн в интервью газете Financial Times.

«Мы предполагаем, что грядущей зимой будет очень напряженная ситуация», — сказал Нойманн.

Он подчеркнул, что речь идет об отключении «на часы, а не на дни». Financial Times при этом напоминает, что Германия много лет выступает важным экспортером электроэнергии, крупнейшими покупателями которого остаются Франция и Австрия.

Ранее, 3 октября, Bloomberg заявило, что Европа провалила экзамен по экономии газа. Несмотря на призывы властей стран ЕС сократить потребление газа, в частных домохозяйствах и мелких компаниях, наоборот, осенью наблюдается рост потребления.

В сентябре министр экономики Германии Роберт Хабек назвал ситуацию с энергоносителями в стране крайне напряженной. Он предупредил о необратимом ущербе для экономики ФРГ, который нанесут энергетический кризис и стремительный рост цен на топливо.

Европейские страны столкнулись с беспрецедентным ростом цен на газ и электричество из-за желания сократить импорт энергоносителей из России, которое ЕС выразил после начала спецоперации РФ по защите Донбасса в конце февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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