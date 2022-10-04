РЖД повысили на 10 копеек сбор за возврат билетов на поезда

Сбор за возврат неиспользованных билетов на поезда «Российских железных дорог» (РЖД) увеличился с 1 октября на 10 копеек — с 2,3 до 2,4 рубля, следует из сообщения провайдера жд-перевозок агентам по продаже билетов (имеется в распоряжении «Известий»).

На сайте РЖД в разделе «возврат билетов» также указан уже повышенный размер сбора (за каждое место).

В сообщении провайдера отмечается, что новая ставка сбора была установлена приказом Федеральной антимонопольной службы (ФАС) от 23 сентября текущего года.

«Известия» направили запрос в пресс-службу дочерней компании «РЖД», осуществляющей пассажирские перевозки — «Федеральную пассажирскую компанию» (ФПК).

16 июня авиакомпания «Аэрофлот» и «дочка» РЖД — ФПК — договорились о развитии программы совместных перевозок, подписав соответствующий меморандум на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2022).

Согласно документу, стороны намерены в дальнейшем разработать и заключить соглашение о комбинированной перевозке. Такая услуга позволит пассажирам оформлять проезд авиационным и железнодорожным транспортом в рамках одного маршрута и с использованием единой маршрутной квитанции.