«Аэрофлот» и РЖД договорились о развитии совместных перевозок

Авиакомпания «Аэрофлот» и «дочка» РЖД «Федеральная пассажирская компания» («ФПК») договорились о развитии программы совместных перевозок, подписав соответствующий меморандум на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2022). Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика в четверг, 16 июня.

«Согласно документу, стороны намерены в дальнейшем разработать и заключить соглашение о комбинированной перевозке. Такая услуга позволит пассажирам оформлять проезд авиационным и железнодорожным транспортом в рамках одного маршрута и с использованием единой маршрутной квитанции», — говорится в сообщении.

Программа, как предполагается, сократит время для пассажиров на подбор удобных стыковок между рейсами авиакомпании и поездами. Уточняется, что такой единый билет призван «упростить, в первую очередь, путешествие в южные города России, с которыми приостановлено авиационное сообщение».

В релизе не указаны сроки запуска подобного продукта.

Ранее в четверг Росавиация до 24 июня продлила режим ограничения полетов в часть аэропортов на юге и в центральной части России. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Запрет на полеты в южные аэропорты страны был введен 24 февраля и впоследствии неоднократно продлевался.

XXV Петербургский международный экономический форум проходит с 15 по 18 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». В работе форума примут участие свыше 500 российских компаний из более чем 65 отраслей.

Генеральный мультимедийный партнер форума — МИЦ «Известия» традиционно присутствует на площадке ПМЭФа с полноформатной телевизионной студией, в которой будет происходить запись интервью с участниками форума, представителями государственных и бизнес-структур, политиками, общественными деятелями.