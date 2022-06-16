Росавиация до 24 июня продлила режим ограничений в 11 аэропортах

Росавиация продлила до 24 июня режим ограничения полетов в часть аэропортов на юге и в центральной части РФ, говорится в сообщении федерального агентства.

Отмечается, что временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Запрет на полеты в южные аэропорты России был введен 24 февраля и впоследствии неоднократно продлевался.

Закрытие воздушного пространства идет по западной границе с Украиной и Белоруссией на всех высотах в связи с обстановкой в регионе.