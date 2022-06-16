«Сервис подстраивается под потребности современных людей»

С ростом популярности внутреннего туризма увеличивается и популярность железнодорожных перевозок. Пассажиры всё чаще делают выбор в пользу путешествий по железной дороге, пассажиропоток растет. О том, как меняются в современных условиях пассажирские перевозки, «Известия» на полях ПМЭФ поговорили с генеральным директором АО «ФПК» Владимиром Пястоловым.

«Мы видим потенциал в кооперации»

— ФПК в этом году несколько раз назначала дополнительные поезда на юг России, из-за того что аэропорты там временно закрыты. Как в этот летний сезон изменилось число поездов на юг, по сравнению с прошлым годом? Насколько больше пассажиров планируете перевезти?

— Летом пассажиропоток на сети железных дорог всегда традиционно возрастает в разы. Это время пиковых перевозок, особенно в сообщении с южным регионами, черноморским побережьем, Северным Кавказом.

Федеральная пассажирская компания всегда готовится к летним перевозкам заранее. В этом году раньше старта основных летних перевозок, в мае, мы назначали 20 поездов, которые уже сделали более 100 рейсов к побережью Черного моря.

Регионы России с южным Федеральным округом свяжут 144 пары поездов, как круглогодичных, так и сезонных. Всего же в летний период планируется перевезти более 41 млн пассажиров, в том числе в сообщении с южным городами — свыше 9,8 млн пассажиров. Это сопоставимо с объемами перевозок 2019 года. Этим летом ежедневно в Анапу, Адлер, Новороссийск и Кисловодск будут пребывать до 90 поездов в сутки из различных городов России. В продажу мы выставили 11 млн мест.

Фото: Пресс-служба АО «ФПК» Гендиректор АО «ФПК» Владимир Пястолов

— Будет ли ФПК взаимодействовать с другими перевозчиками для увеличения провозных емкостей на южные курорты? Как будет налажено взаимодействие?

— Мы видим большую перспективу в развитии мультимодальных перевозок. Сегодня многие перевозчики работают обособленно, стараясь закрыть тот или иной маршрут самостоятельно. Как показывает практика, такой подход не всегда ведет к рациональному использованию парка вагонов и самолетов, вокзальных и аэропортовых мощностей. Мы видим потенциал в кооперации. Длинные маршруты могут быть разделены на составляющие, что при должном подходе приведет к экономии ресурсов и мощностей.

Сегодня мы уже реализуем ряд подобных проектов с АНО «Единая транспортная дирекция», в рамках которых пассажиров до определенной точки маршрута доставляет поезд, а далее они пересаживаются на автобус, и наоборот. Такие маршруты с участием АНО «ЕТД» действуют сегодня до курортов Калининградской области, Домбая, Приэльбрусья, в Вологодской области и других регионах.

В начале июня АО «ФПК» совместно с авиацией организовало мультимодальную перевозку большой группы детей. Они прилетели в Сочи чартерами из различных городов России, далее от Имеретинского курорта мы доставили их в Анапу, в детский оздоровительный лагерь.

Мы считаем, что взаимодействие с авиаторами, поиск совместных комплексных решений позволит найти новые схемы организации пассажирских перевозок, а также варианты более эффективного использования как авиационных, так и железнодорожных парков и инфраструктуры. Для этого на полях Петербургского международного экономического форума мы подписали с «Аэрофлотом» меморандум о сотрудничестве. Надеемся, что в ближайшее время будут разработаны уникальные предложения для наших пассажиров совместно с авиацией.¶

— Как холдинг «РЖД» и Федеральная пассажирская компания развивают железнодорожный туризм? Есть ли спрос на туристические поезда этим летом? Что нового предложите пассажирам?

— Спрос на туристические поезда очень большой. С начала года мы запустили уже 13 туристических поездов. Их услугами воспользовались порядка 15 тысяч человек. Всего же в 2022 году планируем отправить более 100 тысяч пассажиров и 33 туристических поезда.

Сегодня особой популярностью пользуются такие маршруты как «Жемчужина Кавказа», который позволяет туристам за неделю открыть для себя Северный Кавказ, города Чеченской Республики, Дагестана, Адыгеи и Кабардино-Балкарии. Бьет рекорды по перевозкам туристический поезд «В Карелию», билеты на этот маршрут раскупаются очень быстро.

Также туристы любят поезда «Серебряный маршрут», который позволяет посетить за выходные Великий Новгород и Рыбинск, и «Сочи», который следует по черноморскому побережью из Туапсе в Гагру с остановками в популярных курортных городах. Благодаря этому поезду пассажиры с комфортом проходят пограничный контроль и посещают за один или два дня самые популярные достопримечательности Абхазии.

Летом мы предлагаем пассажирам новые туристические поезда — «Культурный Петербург» и «Поморский вояж». Первый будет интересен для школьников и студентов. Он включает посещение Северной столицы, Петергофа и Павловска. Вояж по землям Поморья познакомит туристов с Русским Севером. Также планируем туристические поездки в Республику Беларусь. И, конечно, повторим рейсы «Байкальской сказки» и туристического поезда «В Сибирь».

«Мы предприняли меры для обеспечения спроса на перевозки»

— Не стали ли актуальнее поездки в Калининград на поезде, с учетом того что авиамаршрут значительно удлинился в этом году из-за санкций? Сейчас туда ездят три поезда — из Москвы, Петербурга и Адлера. Причем из Москвы только фирменный поезд «Янтарь». Планируется ли возвращать другие поезда? Если нет, то почему, что этому препятствует?

— Калининградская область — стратегически важный регион для России, там проживает свыше 1 млн человек. Обеспечение перевозок пассажиров в Калининград находится на особом контроле. Ежедневно в самый западный регион нашей страны отправляется поезд «Янтарь» из Москвы, в Калининград также курсируют поезда из Санкт-Петербурга и Адлера.

Хочу подчеркнуть, что мы сами никогда искусственно не сокращали объемы перевозок. На это в период пандемии сильно повлияли ограничения со стороны Литовской Республики, которые до сих пор не сняты. В настоящее время поездах в Калининградскую область могут проезжать не более 250 пассажиров, не работают вагоны-рестораны, пассажирам нельзя покидать вагоны в Вильнюсе, покупать билеты от и до этой станции, стоянка в этом городе — техническая.

До пандемии курсировали четыре круглогодичных поезда, один из которых курсировал по датам в периоды увеличения пассажиропотока, а также один сезонный поезд № 426/425 Калининград – Челябинск. Теперь Калининградскую область с Россией связывают три поезда, вернуть два других в график движения пока не представляется возможным из-за санкционных ограничений.

— Будут ли этим летом какие-либо скидки для детей и подростков?

— Мы уже много лет подряд предоставляем скидки и различные льготы для детей, а с 2016 года за счет собственных средств стали предоставлять скидки школьникам и в летний период. До этого времени дети от 10 до 17 лет могли путешествовать в поездах за половину стоимости только во время учебного года. За шесть лет скидкой во время каникул воспользовались более 14 млн школьников.

В течение года льготы на проезд также предоставляются детям до 5 лет: они могут совершать поездки бесплатно. Для детей от 5 до 10 лет действует детский тариф стоимостью 35% от взрослого.

В 2022 году в рамках программы лояльности «РЖД Бонус» мы предоставили новые льготы для детей с инвалидностью. Теперь они могут путешествовать в вагонах купе и СВ со скидками 50% и 55% соответственно. Такую же льготу получают их сопровождающие. Для получения скидки нужно зарегистрироваться в программе лояльности «РЖД Бонус» и предоставить в кассе необходимые подтверждающие документы. Обратиться в кассу достаточно один раз, чтобы потом самостоятельно оформлять льготные билеты на ребенка и сопровождающего онлайн.

В рамках программы лояльности мы также возобновили проведении акции «Большая семья», в рамках которой семьи с тремя и более детьми, младший ребенок из которых не достиг 18-летнего возраста, могут оформить билеты со скидкой 15 %. Предложением можно воспользоваться и для индивидуальных поездок каждого из членов многодетных семей. Для получения скидки одному из членов многодетной семьи необходимо прийти в любую кассу АО «ФПК» и получить статус «Большая семья» в программе лояльности «РЖД Бонус». Для этого необходимо предъявить кассиру документы, удостоверяющие личность всех членов семьи, свидетельства о рождении детей или документы об их усыновлении, а также свидетельства о браке при необходимости регистрации супруга.

— Расскажите, пожалуйста, как обстоят дела с поставками подвижного состава?

— За последние несколько месяцев мы предприняли меры для обеспечения растущего спроса на перевозки. При первоначальном задании по подготовке вагонов в количестве 12 896 единиц, мы поставили себе задачу вовлечь до 14 500 вагонов. Это более чем на 20% превышает объемы прошлого года.

Федеральная пассажирская компания обладает парком пассажирских вагонов в количестве более 15 тыс. единиц. Это вагоны различных категорий, классов обслуживания. В то же время мы работаем с производителем, Тверским вагоностроительным заводом, с которым у нас заключен долгосрочный контракт до 2025 года. Планируется, что поставки нового подвижного состава в 2022 году будут выполняться в соответствии с намеченным графиком. В общей сложности мы рассчитываем получить 389 вагонов: 270 одноэтажных и 119 двухэтажных вагонов. Помимо закупки нового подвижного состава, ведется работа по капитально-восстановительному ремонту.

К началу летних перевозок более 80% парка АО «ФПК» оборудованы биотуалетами, а системы кондиционирования воздуха предусмотрены почти в 90% вагонов.

«Электронная очередь станет доступна на 60 вокзалах и станциях»

— В поездах РЖД с лета 2021 года тестируется новая концепция питания — еда готовится не на кухне самого вагона-ресторана, а вне поезда, в стационарных условиях, а потом контейнеры с едой просто загружают в поезд. В 2021 года проводился тендер на поиск организации, которая будет «сопровождать реализацию» новой концепции питания в поездах. Заключили ли контракт по итогам тендера и с кем?

— Мы реализуем новую концепцию питания для пассажиров на 9 маршрутах. На них курсируют не вагоны-рестораны, а вагоны-бистро, еда в которые поставляется операторами с фабрик-кухонь. В вагоне-бистро еду только разогревают и сервируют для подачи.

Если раньше меню и качество блюд зависели от компании-оператора (в поездах работают 12 операторов питания, которые арендуют 400 вагонов-ресторанов), то теперь вкус, качество блюд и цены на них единые и стандартизированные. Это позволило сократить время ожидания предоставления готового заказа для пассажиров, а также сделать питание доступным по цене.

Чтобы распространить новую концепцию питания на другие маршруты, мы будем задействовать договоры франчайзинга. Компания, с которой был заключен договор, подготовила пакет документов и разработала для нас бизнес-модель взаимодействия с операторами питания, которые хотели бы предоставлять еду для пассажиров поездов Федеральной пассажирской компании. До конца 2022 года мы планируем открыть вагоны-бистро на 23 маршрутах в 45 составах поездов. Искать новых операторов и заключать с ними договоры специалисты АО «ФПК» будут самостоятельно.

— Какие еще нововведения по сервису прорабатывает ФПК?

— В этом году специально для семейных путешествий мы расширили полигон курсирования поездов с детскими купе. В двухэтажных вагонах нового поколения на первом этаже есть специальное купе для путешествий родителей с маленькими детьми. Мы придумали для него несколько вариантов дизайна — космический и фантазийный. Оно украшено изображениями планет или рыцарей и драконов, имеет яркую расцветку. Такое купе мы отметили на сайте специальным значком — «мама с ребенком». Первый поезд с такими купе начал курсировать в конце прошлого года из Оренбурга в Москву. Этим летом пассажиры с детьми могут совершать поездки в таких купе в Адлер и Казань в составе поездов № 103/104 и № 23/24 из Москвы. Такой сервис достаточно востребован, поэтому наша компания взяла курс на то, чтобы каждый вагон, приобретаемый у Тверского вагоностроительного завода, оснащался подобными детскими купе.

В этом году мы также планируем расширять полигон работы сервиса доставки еды к поезду из городских ресторанов и кафе. Сейчас пассажиры наших поездов могут заказать еду из 85 предприятий общественного питания на 57 станциях. А до конца года оформить доставку можно будет уже из 100 ресторанов и кафе на 70 станциях, в том числе из крупных и известных сетей быстрого питания, которые работают в России.

Для удобства пассажиров до конца года мы также хотим ввести безналичную оплату во всех поездах компании, которые курсируют по внутрироссийским направлениям.

АО «ФПК» развивает сервисы для пассажиров, которые будут доступны им не только в пути следования, но и на этапе покупки билетов. Так, в наших планах запустить сервис электронных очередей на 14 вокзалах и станциях: в Архангельске, Барнауле, Благовещенске, Брянске, Вологде, Комсомольске-на-Амуре, Курске, Липецке, Сургуте, Твери, Туле, Улан-Уде, Чебоксарах и других. Таким образом, электронная очередь станет доступна пассажирами на 60 вокзалах и станциях России. Это позволит, в частности, грамотно распределить нагрузку на персонал.

Но здесь хочу напомнить нашим пассажирам о том, что совсем необязательно покупать билеты в кассах, а также распечатывать электронные бланки проездных документов. Билеты с электронной регистрацией, купленные онлайн, не нужно показывать при посадке в поезд. Для этого достаточно предъявить документ, на основании которого был оформлен билет. Сегодня мы единственный в нашей стране и в Европе перевозчик, который реализовал подобную технологию посадки в поезд.