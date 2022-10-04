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Крыша предприятия загорелась в Барнауле

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Крыша хозяйственного корпуса предприятия загорелась в Барнауле. Площадь возгорания составила 180 кв. м.

Пожар произошел 4 октября на улице Линейной. К ликвидации возгорания привлекли пять звеньев газодымозащитной службы, а также семь автоцистерн. В тушении участвовали 34 человека, пишет altapress.ru.

Специалисты устанавливают причины возгорания.

Ранее в этот день сообщалось о возобновлении лесных пожаров в Тюменской области. За минувшие сутки в регионе ликвидировали семь возгораний площадью 11,2 га.

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