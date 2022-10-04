Центробанк намерен бороться с уловками застройщиков по так называемой субсидируемой ипотеке, по которой устанавливаются экстремально низкие ставки вплоть до околонулевых. Регулятор может ввести повышенные требования по резервам под такие кредиты, рассказал «Известиям» директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов.

«В случаях, когда банки, участвующие в таких схемах, недооценивают риски, мы можем ввести повышенные требования по резервированию таких кредитов. В результате банки будут лучше оценивать свои риски и могут отказаться от выдачи таких кредитов, так как это будет давить на капитал и прибыль», — уточнил представитель ЦБ.

Схема, к которой прибегают застройщики, довольно проста. Они привлекают в партнеры банки, которые выдают кредиты под минимальные проценты (в некоторых случаях даже менее 0,1%), компенсируя это выплатой единоразовой комиссии. При этом свои расходы на возмещение они закладывают в стоимость жилья. Например, квартира стоит 10 млн рублей, застройщик продает ее за 12—13 млн, и 2—3 млн отдает кредитной организации.

Эксперты считают, что обозначенное решение ЦБ фактически покончит с маркетинговым ходом застройщиков по якобы субсидированию процентной ставки, поскольку кредитным организациям будет невыгодно участвовать в таких программах.

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«Закрыть ставочку: ЦБ может ужесточить требования к ипотеке под низкий процент»