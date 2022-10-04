Реклама
Прямой эфир
Армия
Российские беспилотники предотвратили наступление украинских диверсантов
Армия
Военкоматы ЦВО отправили мобилизованных в пункты приема личного состава
Экономика
ЦБ может ужесточить требования к ипотеке под низкий процент
Мир
Во Франции заявили о готовности в ближайшие дни нового пакета антироссийских санкций
Армия
Призванные из запаса военнослужащие выполнили боевые стрельбы пушек «Гиацинт»
Мир
Выпущенная КНДР баллистическая ракета пролетела 4,6 тыс. км
Мир
Гендиректор Запорожской АЭС признался в сотрудничестве с украинскими спецслужбами
Общество
На «Госуслугах» запустили запись в добровольцы на спецоперацию
Экономика
Минприроды пересмотрит норматив тарифа за вывоз мусора
Мир
Северная Корея поприветствовала вхождение новых регионов в состав России
Армия
Космические войска РФ провели эксперименты с иностранными спутниками на орбите

ЦБ может ужесточить требования к ипотеке под низкий процент

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Центробанк намерен бороться с уловками застройщиков по так называемой субсидируемой ипотеке, по которой устанавливаются экстремально низкие ставки вплоть до околонулевых. Регулятор может ввести повышенные требования по резервам под такие кредиты, рассказал «Известиям» директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов.

Скудный процент: нужно ли бороться с очень низкими ипотечными ставками
В ЦБ заявили, что в основе таких предложений — маркетинговый ход

«В случаях, когда банки, участвующие в таких схемах, недооценивают риски, мы можем ввести повышенные требования по резервированию таких кредитов. В результате банки будут лучше оценивать свои риски и могут отказаться от выдачи таких кредитов, так как это будет давить на капитал и прибыль», — уточнил представитель ЦБ.

Схема, к которой прибегают застройщики, довольно проста. Они привлекают в партнеры банки, которые выдают кредиты под минимальные проценты (в некоторых случаях даже менее 0,1%), компенсируя это выплатой единоразовой комиссии. При этом свои расходы на возмещение они закладывают в стоимость жилья. Например, квартира стоит 10 млн рублей, застройщик продает ее за 12—13 млн, и 2—3 млн отдает кредитной организации.

Эксперты считают, что обозначенное решение ЦБ фактически покончит с маркетинговым ходом застройщиков по якобы субсидированию процентной ставки, поскольку кредитным организациям будет невыгодно участвовать в таких программах.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Закрыть ставочку: ЦБ может ужесточить требования к ипотеке под низкий процент»

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022