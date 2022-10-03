Реклама
Прямой эфир
Происшествия
В Херсоне прогремело около шести взрывов
Политика
В Совфеде поддержали ратификацию договоров о вхождении новых регионов в состав РФ
Мир
МИД России заявил об отсутствии планов вводить визы для украинцев
Мир
Песков не обратил внимания на санкции Канады против членов его семьи
Общество
Депутаты предложили сделать бесплатной сотовую связь для мобилизованных
Общество
Считавшийся пропавшим певец Легостаев найден живым в Сочи
Политика
Комитет ГД одобрил проект закона о принятии новых территорий в состав РФ
Экономика
Обороты ТЦ в регионах могут упасть на 35-45%
Наука
Нобелевская премия по медицине присуждена за исследование вымерших гоминидов
Мир
Премьер-министр Бельгии выразил сомнения в прогрессе Европы
Политика
В Кремле заявили об обсуждении Путиным текущих вопросов с главами новых регионов

Считавшийся пропавшим певец Легостаев найден живым в Сочи

0
Фото: vk.com/КОНСТАНТИН ЛЕГОСТАЕВ официальная группа
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Сочи установлено местонахождение пропавшего накануне певца Константина Легостаева. Об этом сообщило Следственное управление СК РФ по Краснодарскому краю в понедельник, 3 октября.

Пункт и значение: интерактивная карта поможет в поиске пропавших
Как спасатели воспользуются приложением на сайте, где перечислены опасные объекты

Уточняется что, днем в понедельник певца увидели на улице прохожие.

«Сегодня днем местные жители увидели считавшегося пропавшим мужчину на улице Первомайской города-курорта и сообщили об этом в правоохранительные органы», — говорится в сообщении.

В настоящее время Легостаев находится в следственном отделе по Центральному району города Сочи СКР по краю, проводятся необходимые проверочные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также выясняется, где мужчина находился все это время. Отмечается, что по окончании проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее в этот день сообщалось, что следственный комитет России начал проверку по факту исчезновения Легостаева.

Вечером 2 октября мужчина находился на пляже в Центральном районе города Сочи, с которого ушел купаться в море и на берег якобы не вернулся. В распоряжении «Известий» попали кадры с Легостаевым в день его исчезновения.

46-летний Константин Легостаев известен как исполнитель саундтреков к фильмам «Опережая выстрел», «Игра», «Прощание», «Карпов», «Особо опасен».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022