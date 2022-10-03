Считавшийся пропавшим певец Легостаев найден живым в Сочи

В Сочи установлено местонахождение пропавшего накануне певца Константина Легостаева. Об этом сообщило Следственное управление СК РФ по Краснодарскому краю в понедельник, 3 октября.

Уточняется что, днем в понедельник певца увидели на улице прохожие.

«Сегодня днем местные жители увидели считавшегося пропавшим мужчину на улице Первомайской города-курорта и сообщили об этом в правоохранительные органы», — говорится в сообщении.

В настоящее время Легостаев находится в следственном отделе по Центральному району города Сочи СКР по краю, проводятся необходимые проверочные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также выясняется, где мужчина находился все это время. Отмечается, что по окончании проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее в этот день сообщалось, что следственный комитет России начал проверку по факту исчезновения Легостаева.

Вечером 2 октября мужчина находился на пляже в Центральном районе города Сочи, с которого ушел купаться в море и на берег якобы не вернулся. В распоряжении «Известий» попали кадры с Легостаевым в день его исчезновения.

46-летний Константин Легостаев известен как исполнитель саундтреков к фильмам «Опережая выстрел», «Игра», «Прощание», «Карпов», «Особо опасен».