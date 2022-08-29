Кулеба призвал IKEA вернуться на Украину

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал IKEA и другие шведские компании вернуться в страну. Об этом в понедельник, 29 августа, он сообщил в своем Twitter.

«Я призываю шведские компании активно изучить и возобновить деятельность на Украине​​​. Например, Scania Group (шведский производитель автомобилей — Ред.) уже наращивает деятельность. Остальные должны последовать их примеру», — написал он.

Глава украинского внешнеполитического ведомства напомнил, что IKEA оставили шесть украинских фабрик с 24 февраля. По его словам, пришло время вернуться.

Ранее, 25 августа, холдинговая компания INGKA Holding BV, контролирующая магазины сети IKEA в РФ, сообщила, что в настоящее время нет предпосылок для возвращения IKEA в Россию. При этом в холдинге выразили надежду на возобновление деятельности ритейлера в стране.

В этот же день источник в правительстве РФ рассказал «Известиям», что шведская компания поставила свой бизнес в РФ на паузу «с твердым желанием возобновить работу в стране», не назвав конкретных сроков. По его словам, речь не шла о продаже розничного бизнеса, только о сделке по четырем заводам. При этом в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) сообщили, что INGKA Group является членом АКОРТ и не выходила из ее состава.

Гендиректор компании «Этерна» Дмитрий Томилин 25 августа заявил, что возвращение ритейлера предположить можно, так как ему невыгодно терять российский рынок. Однако, по его словам, всё зависит от внешнеполитической ситуации.

Накануне агентство ТАСС со ссылкой на источник, близкий к компании, написало, что IKEA не собирается продавать бизнес в России, а склады и магазины останутся закрытыми до возвращения ритейлера.

До этого, 15 июня, IKEA объявила сотрудникам о продаже бизнеса в РФ и роспуске персонала, группа компаний INGKA начала процесс сокращения масштабов своей деятельности.

В тот же день IKEA объявила о продаже четырех фабрик в России из-за отсутствия возможности в обозримом будущем возобновить деятельность на территории страны.

Ретейлер приостановил работу своих магазинов в РФ с 4 марта.