В Госдуме выразили уверенность в провокациях Украины во время визита МАГАТЭ

Во время визита миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) есть риск провокаций со стороны Украины. Об этом в понедельник, 29 августа, «Известиям» заявил председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.

По его мнению, украинское руководство «не в себе», так как допускает обстрелы ЗАЭС, поэтому Киев «на всё способен».

«Это говорит о том, что они просто провоцируют ситуацию, привлекают к себе внимание, шантажируют весь мир ядерной безопасностью. И поэтому на какие провокации они способны — мне кажется, они на всё способны. <…> Провокации быть могут. Есть риск гибели людей, риск ядерной радиации», — сказал депутат.

Ранее в этот день стало известно, что в состав миссии на ЗАЭС вошли из около полутора десятков сотрудников секретариата МАГАТЭ. Ожидается, что делегация посетит объект на этой неделе.

Глава военно-гражданской администрации Евгений Балицкий заявил, что власти Запорожья не ожидают больших результатов от действий миссии на ЗАЭС, однако ее членам будет обеспечена вся необходимая безопасность.

11 августа постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности предупредил о нарастании риска аварии по мере учащения обстрелов, которая по масштабу будет сопоставима с инцидентом на Чернобыльской атомной электростанции.

При этом на заседании СБ ООН глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил об отсутствии «немедленной угрозы» для ядерной безопасности на ЗАЭС. Акцентировав внимание на ухудшении ситуации с безопасностью в районе станции, Гросси призвал прекратить боевые действия вокруг Запорожской АЭС и допустить сотрудников агентства посетить ее.

В тот же день сообщалось, что украинские войска дважды обстреляли атомную электростанцию и прилегающую к ней территорию.

Запорожская АЭС была взята под охрану российских сил в рамках специальной военной операции по защите Донбасса.