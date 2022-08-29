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Соседи не заметили агрессивности в поведении соучастника убийства Дугиной

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Соучастник убийства российской журналистки Дарьи Дугиной Богдан Цыганенко не был агрессивным, считает его сосед. Об этом он рассказал «Известиям» 29 августа.

«Он не служил, по-моему, нигде. Даже у меня в мыслях нет такого, что он мог бы быть к чему-либо причастен. Не был агрессивный», — сказал мужчина.

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По его словам, Цыганенко приезжал на Украину, был там недолгое время и возвращался, потому что работы нет. Еще несколько женщин, знакомые с Цыганенко, отметили, что он не вызывал подозрений.

«Нам не верится, что такое могло случиться. Он жил на наших глазах: учился, работал», — недоумевают одна из них.

Ранее соседка Цыганенко, который владел домом в Донецке, рассказала, что он всегда был «компанейским» молодым человеком. Кроме того, знакомый с ним мужчина вспомнил, что диверсант имел «прозападные» взгляды.

В понедельник, 29 августа Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщила, что Цыганенко был вторым участников подготовки убийства журналистки Дарьи Дугиной (Платоновой). До этого также стало известно, что исполнительница преступления — гражданка Украины Наталья Вовк.

По информации ведомства, мужчина прибыл в РФ транзитом через Эстонию 30 июля и покинул территорию страны за день до подрыва. Он предоставил Вовк поддельные автомобильные номера, документы на имя существующей гражданки Казахстана Юлии Зайко и помог собрать взрывное устройство.

Вовк наблюдала за Дугиной на автостоянке для гостей фестиваля «Традиция» и, когда журналистка села в машину и уехала, привела в действие самодельное взрывное устройство.

Дугина погибла вечером 20 августа. В тот день она на автомобиле Toyota Land Cruiser направлялась в Москву. В районе поселка Большие Вязёмы машина на полном ходу взорвалась, съехала на обочину и загорелась.

Возбуждено уголовное дело по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершенное общеопасным способом»). Два дня спустя ФСБ заявила о раскрытии преступления и установлении фактов причастности к нему украинских спецслужб.

Церемония прощания с Дарьей Дугиной прошла 23 августа в телецентре «Останкино». Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования семье погибшей и назвал убийство политолога подлым, жестоким преступлением.

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