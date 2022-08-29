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Соседи соучастника убийства Дарьи Дугиной рассказали о его жизни

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Соседи соучастника убийства российской журналистки Дарьи Дугиной Богдана Цыганенко считают, что он был настроен «за Украину». Об этом 29 августа они рассказали в беседе с «Известиями».

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По словам одной из соседок Цыганенко, который владел домом в Донецке, мужчина всегда был «компанейским» молодым человеком. Женщина добавила, что к Цыганенко часто приходили люди, с которыми он время от времени ходил на рыбалку.

Как вспоминает соседка, мужчина давно был в разводе, а его мать выступала за Украину. По словам женщины, последний раз Цыганенко она видела два месяца назад.

Сосед диверсанта также вспоминает, что давно его не видел и что мужчина имел «прозападные» взгляды.

«Он прозападный, больше склонен к Украине. Так соседи сказали. У него машина там, по-моему, была, «Волга» стояла. Мне он не нравился», — рассказал сосед.

Известно, что у Цыганенко кроме частного дома в собственности находилась еще и квартира в многоэтажном доме.

Ранее 29 августа ФСБ обнародовала видео с Цыганенко, который подозревается в причастности к подготовке убийства дочери политолога Александра Дугина Дарьи. На записи Цыганенко въезжает на территорию РФ и появляется в кадре вместе с Натальей Вовк, которая, по данным ФСБ, и привела в действие взрывное устройство в машине Дугиной.

Журналист и политолог Дарья Дугина (Платонова) погибла вечером 20 августа. В тот день она на автомобиле Toyota Land Cruiser направлялась в Москву. В районе поселка Большие Вязёмы машина на полном ходу взорвалась, съехала на обочину и загорелась. 29-летняя девушка погибла мгновенно.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершенное общеопасным способом»). Два дня спустя ФСБ заявила о раскрытии преступления и установлении фактов причастности к нему украинских спецслужб.

Российский хакер из группы RahDit в беседе с «Известиями» 28 августа выразил мнение, что вероятность убийства Вовк журналистки Дугиной без ведома украинских спецслужб крайне мала. Он считает, что следует говорить о структурах не только Киева, но и всего коллективного Запада.

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