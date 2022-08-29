ФСБ опубликовала видео с участником убийства Дугиной

ФСБ 29 августа обнародовала видео с участником украинской диверсионной группы Богданом Цыганенко, который подозревается в причастности к подготовке убийства дочери политолога Александра Дугина Дарьи.

На кадрах запечатлено, как украинец въезжает на территорию РФ, появляется вместе с Натальей Вовк, которая, по данным ФСБ, и привела в действие взрывное устройство в машине Дугиной.

На видео также попали кадры того, как Цыганенко получает поддельные номера в пункте выдачи экспресс-доставки и покидает Россию 19 августа по номерам Республики Казахстан.

В ФСБ также продемонстрировали кадры того, как Вовк, предположительно, наблюдает за Дугиной на парковке усадьбы Захарово в Подмосковье.

Журналист и политолог Дарья Дугина (Платонова) погибла вечером 20 августа. В тот день она на автомобиле Toyota Land Cruiser направлялась в Москву. В районе поселка Большие Вяземы машина на полном ходу взорвалась, съехала на обочину и загорелась. 29-летняя девушка погибла мгновенно.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство, совершенное общеопасным способом». Два дня спустя ФСБ заявила о раскрытии преступления и установлении фактов причастности к нему украинских спецслужб.

Российский хакер из группы RahDit в беседе с «Известиями» 28 августа выразил мнение, что вероятность убийства Вовк журналистки Дугиной без ведома украинских спецслужб крайне мала. Он считает, что следует говорить о структурах не только Киева, но и всего коллективного Запада.