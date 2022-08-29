ФСБ установила еще одного участника подготовки убийства Дугиной

Установлен еще один участник подготовки убийства журналистки Дарьи Дугиной, им оказался гражданин Украины. Об этом сообщили в понедельник, 29 августа, в центре общественных связей ФСБ России.

Убийство журналистки вместе с Натальей Вовк в Москве готовил еще один член украинской диверсионно-террористической группы — Богдан Цыганенко 1978 года рождения, уехавший из России за день до подрыва авто Дугиной.

«Он прибыл в Россию транзитом через Эстонию 30 июля 2022 года и покинул территорию России за день до совершения подрыва Дарьи Дугиной», — говорится в сообщении.

Уточняется, что Цыганенко обеспечил Вовк поддельными автомобильными номерами и документами на имя реально существующей гражданки Казахстана Юлии Зайко. Также совместно с Вовк собрал самодельное взрывное устройство в арендованном гараже на юго-западе Москвы.

Ранее в понедельник исследователь американских спецслужб Дуглас Валентайн заявил порталу Aydinlik, что убийство журналистки могло быть организовано при поддержке Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США. Он назвал это стандартной операцией спецслужб.

Накануне российский хакер из группы RahDit в беседе с «Известиями» отметил, что вероятность убийства журналистки Дарьи Дугиной без ведома украинских спецслужб крайне мала. Он охарактеризовал подозреваемую в убийстве Наталью Вовк как «спящего» агента украинских спецслужб. Он добавил, что до убийства Дугиной женщина находилась в Мариуполе и маскировалась под местного жителя.

В настоящее время украинка Наталья Вовк объявлена в розыск. Предполагается, что она может скрываться в Эстонии, куда выехала после совершения преступления. Следственный комитет допустил, что к убийству журналистки могут быть причастны и другие люди. Их личности устанавливаются.

Журналист и политолог Дарья Дугина (Платонова) погибла вечером 20 августа. В тот день она на автомобиле Toyota Land Cruiser направлялась в Москву из деревни Захарово в Московской области с литературно-музыкального фестиваля «Традиция», который посетила вместе с отцом, философом Александром Дугиным. Около 21:35 на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вязёмы машина на полном ходу взорвалась, съехала на обочину и загорелась. 29-летняя девушка погибла мгновенно. Церемония прощания с Дарьей Дугиной прошла 23 августа в телецентре «Останкино».