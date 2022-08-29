В МИДе заявили о готовности РФ содействовать миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС

Российская сторона готова на каждом этапе содействовать визиту сотрудников Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС. Об этом 29 августа заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она напомнила, что об этом неоднократно заявляли в том числе министр иностранных дел Сергей Лавров, постпред при ООН Василий Небензя, постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Кроме того, Захарова подчеркнула, что заявления Запада о том, что Москву якобы пришлось уговаривать о визите миссии МАГАТЭ на станцию — неправда и переиначивание фактов.

«Что касается поведения киевского режима, то кроме как самоубийственным его назвать невозможно. Это бесконечные нападения на станцию, это создание прямых угроз ядерному объекту. Это не просто деструктивно и опасно, это самоубийственно», — сказала представитель МИД РФ в эфире «Россия 24».

Захарова подчеркнула, что РФ ожидает, что выводы инспекторов агентства по итогам визита на Запорожскую АЭС будут объективны. По ее словам, они не должны иметь политической окраски.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси 29 августа сообщил, что инспекторы посетят ЗАЭС на текущей неделе. The Wall Street Journal написала со ссылкой на документы украинской стороны, что инспекция на объекте пройдет с 31 августа по 3 сентября.

В этот же день экспертная группа G7 отметила, что приветствует миссию МАГАТЭ на АЭС.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявил, что Кремль считает необходимой миссию МАГАТЭ на станцию и призывает все страны оказывать давление на украинскую сторону, чтобы она прекратила подвергать континент опасности.

Украинские боевики неоднократно обстреливали территорию атомной электростанции. В ночь на 29 августа сообщалось, что украинские военные открыли огонь по жилым районам Энергодара, в котором расположена ЗАЭС.

Российская сторона 23 августа распространила в Совете Безопасности ООН и Генассамблее фотосвидетельства обстрелов со стороны украинских военных.

Запорожская АЭС была взята под охрану российских сил в рамках спецоперации по защите Донбасса.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».