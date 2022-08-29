Экспертная группа G7 поприветствовала визит миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

Экспертная группа G7 приветствует миссию Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС. Об этом 29 августа сообщает Reuters со ссылкой на заявление «большой семерки».

«Группа директоров по нераспространению ядерного оружия G7 приветствует миссию МАГАТЭ на ЗАЭС, заявленную генеральным директором МАГАТЭ [Рафаэлем Мариано] Гросси на 29 августа для решения проблем ядерной безопасности, защиты и гарантий вокруг ЗАЭС. Мы также приветствуем усилия генерального секретаря ООН [Антониу] Гутерриша по оказанию поддержки, необходимой для этой миссии», — говорится в заявлении.

Помимо этого, группа призвала МАГАТЭ провести визит так, чтобы соблюсти «полный суверенитет Украины».

В заявлении также говорится, что сотрудники МАГАТЭ должны получить беспрепятственный и своевременный доступ на все ядерные объекты на Украине, а также возможность напрямую и без помех взаимодействовать с украинским персоналом, ответственным за эксплуатацию объектов.

В этот день генеральный директор организации Рафаэль Гросси сообщил, что миссия МАГАТЭ посетит ЗАЭС на текущей неделе.

В то же время, украинские военные продолжают наносить удары по району ЗАЭС. В Минобороны России сообщили, что боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались нанести удар по территории ЗАЭС с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Он был сбит российскими солдатами возле корпуса с ядерными отходами.

Официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков добавил, что в настоящий момент радиационная обстановка на территории ЗАЭС находится в норме. Технический персонал непрерывно осуществляет мониторинг для контроля состояния. Станция функционирует бесперебойно.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль считает необходимой миссию Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС и призывает все страны оказывать давление на украинскую сторону, чтобы она прекратила подвергать континент опасности, обстреливая станцию и прилегающие территории.

Ранее, 28 августа, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала терроризмом действия Киева в отношении Запорожской АЭС.

Запорожская АЭС была взята под охрану российских сил в рамках спецоперации по защите Донбасса. Как отметил 11 августа постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, уход российских военных с объекта может обернуться катастрофой, так как Киев может использовать станцию для чудовищных провокаций.

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