Полицейский погиб в ДТП под Волгоградом

Один полицейский погиб, еще один получил травмы в ДТП на трассе Камышин — Ольховка под Волгоградом. Об этом в понедельник, 29 августа, сообщил источник «Известий».

По имеющимся данным, авария произошла накануне, предположительно по вине водителя, находившегося за рулем легковушки LADA. Женщина не справилась с управлением, автомобиль вылетел в кювет и опрокинулся.

В результате ДТП у нее диагностировали перелом шеи. Пострадавший полицейский находится в коме. Его коллега погиб.

По факту происшествия проводится проверка. Пока известно, что авария произошла на неопасном участке дороги.

Ранее, 22 августа, сообщалось о трех погибших и шести пострадавших в результате ДТП с автобусом в Волгоградской области. Авария произошла на 468-м км автодороги Р-228 Сызрань — Саратов — Волгоград. Столкнулись легковой автомобиль марки Ssang Yong, минивэн Lada Largus и автобус Setra.