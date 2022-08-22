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Три человека погибли в ДТП с автобусом под Волгоградом

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Фото: Управление МВД РФ по Волгоградской области
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Три человека погибли и еще шесть пострадали в результате ДТП в Волгоградской области. Об этом сообщили 22 августа в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

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По данным ведомства, на 468-м км автодороги Р-228 Сызрань – Саратов – Волгоград столкнулись легковой автомобиль марки Ssang Yong, минивен Lada Largus и автобус Setra.

«В результате ДТП в Lada Largus погибли три человека (водитель и две женщины-пассажирки), трое детей-пассажиров и женщина-пассажирка из Lada Largus, два человека из Ssang Yong доставлены в больницу», — говорится в сообщении.

21 августа в Ульяновской области произошла авария, унесшая жизни 16 человек. На 809-м км трассы М-5 «Урал» столкнулись микроавтобус и два грузовых автомобиля. Водитель большегруза выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом. Предположительно, мужчине стало плохо за рулем.

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