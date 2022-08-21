Число погибших в ДТП с микроавтобусом под Ульяновском возросло до девяти
Число погибших в ДТП с микроавтобусом и двумя грузовиками в Николаевском районе Ульяновской области увеличилось до девяти. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Авария произошла ранее в этот день, 21 августа, на трассе М-5 «Урал». Прежде сообщалось о семи погибших.
«По предварительным данным, водитель большегруза выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автобусом. В результате ДТП погибло девять человек, трое пострадали», — сообщили в ведомстве ТАСС.
О числе пострадавших не сообщается. Известно, что среди потерпевших есть дети. Подробности происшествия устанавливаются.