Не менее 7 человек погибли в ДТП с микроавтобусом и грузовиками под Ульяновском

В Николаевском районе Ульяновской области столкнулись микроавтобус и два грузовых автомобиля. По предварительным данным «Известий», погибли не менее семи человек.

Еще несколько человек получили ранения. Среди пострадавших есть дети.

Накануне в Ногайском районе в Дагестане микроавтобус столкнулся с грузовиком. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по республике, погибли семь человек, в том числе один ребенок.

Инцидент произошел на 30-м км автодороги Кочубей – Нефтекумск – Минводы. 60-летний житель Дагогней, управляя пассажирским автомобилем «Газель» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовой машиной. По предварительной информации, мужчина уснул за рулем микроавтобуса.

На месте происшествия работали следователи-оперативники.

По данным правоохранителей, погибшие — родственники, которые ехали на свадьбу в Ставрополь в качестве гостей.