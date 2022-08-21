Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Не менее 7 человек погибли в ДТП с микроавтобусом и грузовиками под Ульяновском
Мир
Читатели Spiegel запаниковали из-за новости о приостановке поставок газа
Общество
Президент «Альфы» допустил заинтересованность Киева в убийстве Дугиной
Мир
El Debato отметило «афганский почерк» США в кризисе вокруг Украины
Экономика
Siemens удалила пост про плейлист для «одинокой» турбины «Северного потока»
Мир
ВС РФ трижды применили гиперзвуковую ракету «Кинжал» в ходе спецоперации
Армия
Специалисты из РФ нашли слабые места в трофейном западном оружии
Мир
Украинские беженцы начали уезжать из Испании из-за нищеты
Общество
Вильфанд предупредил об аномальной жаре в Москве на следующей неделе
Общество
Политолог Светов назвал возможную причину убийства Дугиной
Политика
В Госдуме назвали агонией атаку украинских беспилотников на Крым
Мир
В Мелитополе задержали подозреваемого в диверсиях экс-офицера ВСУ

Не менее 7 человек погибли в ДТП с микроавтобусом и грузовиками под Ульяновском

0
Фото: соцсети
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Николаевском районе Ульяновской области столкнулись микроавтобус и два грузовых автомобиля. По предварительным данным «Известий», погибли не менее семи человек.

Карта битого: спасателей научат резать пострадавшие в ДТП машины
QR-код подскажет, как эвакуировать людей из аварийной машины

Еще несколько человек получили ранения. Среди пострадавших есть дети.

Накануне в Ногайском районе в Дагестане микроавтобус столкнулся с грузовиком. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по республике, погибли семь человек, в том числе один ребенок.

Инцидент произошел на 30-м км автодороги Кочубей – Нефтекумск – Минводы. 60-летний житель Дагогней, управляя пассажирским автомобилем «Газель» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовой машиной. По предварительной информации, мужчина уснул за рулем микроавтобуса.

На месте происшествия работали следователи-оперативники.

По данным правоохранителей, погибшие — родственники, которые ехали на свадьбу в Ставрополь в качестве гостей.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022