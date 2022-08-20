Семь человек погибли в ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Дагестане

В Ногайском районе в Дагестане микроавтобус столкнулся с грузовиком, погибли семь человек, в том числе один ребенок. Об этом 20 августа сообщили в пресс-службе УГИБДД по республике.

Отмечается, что на 30 км автодороги «Кочубей — Нефтекумск — Минводы» 60-летний житель ДагОгней, управляя пассажирским автомобилем «Газель» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем. По предварительной информации, мужчина за рулем микроавтобуса уснул за рулем.

«В результате ДТП семь человек, в том числе ребенок, погибли на месте происшествия, еще пять человек с различными телесными повреждениями доставлены в больницу», — говорится сообщении ГИБДД в Telegram.

Уточняется, что погибшие — родственники, которые ехали на свадьбу в Ставрополь в качестве гостей.

На месте работают следователи-оперативники. В настоящее время уточняются личности и количество участников автоаварии.

Ранее, 19 августа, на востоке Москвы две женщины и двухлетняя девочка пострадали в ДТП с участием грузовика и легковушки. Отмечалось, что водитель грузового автомобиля при перестроении столкнулся с легковушкой марки Kia.

16 августа в Исаклинском районе Самарской области в результате столкновения легковушки с грузовиком погибли два человека.