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Украинка Вовк лично привела в действие взрывное устройство в машине Дугиной
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Украинка Вовк лично привела в действие взрывное устройство в машине Дугиной

ФСБ: украинка Вовк лично привела в действие взрывное устройство в машине Дугиной
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Фото: ФСБ РФ
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Федеральная служба безопасности (ФСБ) 29 августа раскрыла детали расследования убийства российской журналистки Дарьи Дугиной. Установлено, что преступление вместе с подозреваемой Натальей Вовк готовил еще один член украинской диверсионной группы.

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При этом взрывное устройство, установленное в машине Дугиной, привела в действие именно Вовк, которая ехала за девушкой на своем автомобиле.

«Исполнительница преступления гражданка Украины Вовк Наталья Павловна лично осуществляла наблюдение за Дарьей Дугиной на автостоянке для гостей фестиваля «Традиция» <...> Убедившись, что Дугина выехала с фестиваля, Вовк проследовала за ней на автомашине Mini Cooper и привела в действие самодельное взрывное устройство», — уточнили в ведомстве.

По информации ФСБ, убийство журналистки вместе с Вовк готовил украинец Богдан Цыганенко. Мужчина прибыл в РФ транзитом через Эстонию 30 июля. И покинул территорию страны за день до подрыва. Он предоставил Вовк поддельные автомобильные номера, документы на имя существующей гражданки Казахстана Юлии Зайко и помог собрать взрывное устройство.

Журналист и политолог Дарья Дугина (Платонова) погибла вечером 20 августа. В тот день она на автомобиле Toyota Land Cruiser направлялась в Москву. В районе поселка Большие Вязёмы машина на полном ходу взорвалась, съехала на обочину и загорелась. 29-летняя девушка погибла мгновенно.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершенное общеопасным способом»). Два дня спустя ФСБ заявила о раскрытии преступления и установлении фактов причастности к нему украинских спецслужб.

Российский хакер из группы RahDit в беседе с «Известиями» 28 августа выразил мнение, что вероятность убийства Вовк журналистки Дугиной без ведома украинских спецслужб крайне мала. Он считает, что следует говорить о структурах не только Киева, но и всего коллективного Запада.

Церемония прощания с Дарьей Дугиной прошла 23 августа в телецентре «Останкино». Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования семье погибшей и назвал убийство журналистки подлым, жестоким преступлением.

В тот же день постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя заявил, что Россия призывает ООН осудить убийство российского политолога.

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