Россия обратилась к ООН с призывом осудить убийство Дарьи Дугиной

Россия призывает Организацию Объединенных Наций (ООН) осудить убийство российского политолога и философа Дарьи Дугиной. Такое заявление 23 августа сделал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«Мы призываем Совет и руководство ООН решительно осудить это очередное преступление киевского режима», — сказал Небензя во время заседания Совета Безопасности (СБ) ООН, которое транслировалось на официальном сайте организации.

Небензя также осудил западные страны за помощь в подготовке диверсантов для «истребления неугодных» и обратил внимание на то, что киевский режим официально поставил своей целью убийство «наибольшего числа русских», приведя в качестве примера высказывание посла Украины в Казахстане Петра Врублевского.

Дарья Дугина была убита вечером 20 августа. Она направлялась в Москву из деревни Захарово в Московской области с литературно-музыкального фестиваля «Традиция» на автомобиле. Около 21:35 в районе поселка Большие Вязёмы машина на полном ходу взорвалась, съехала на обочину и загорелась.

По одной из версий, покушение готовилось на ее отца, философа Александра Дугина, который должен был ехать с дочерью в одном автомобиле, однако в последний момент он передумал и пересел в другое авто.

Два дня спустя ФСБ заявила о раскрытии преступления. Выяснилось, что его исполнителем является гражданка Украины Наталья Вовк, оно было подготовлено и совершено украинскими спецслужбами. По данным ведомства, Вовк приехала в Россию вместе с дочерью Софией Шабан. В день убийства они находились на литературно-музыкальном фестивале «Традиция», где Дугина присутствовала в качестве почетного гостя.

По факту убийства Дугиной было возбуждено уголовное дело по п. «е» ч. ст. 105 УК РФ («Убийство, совершенное общеопасным способом»). Кроме того, Следственный комитет России 23 августа рассказал о намерении объявить Наталью Вовк в розыск.

22 августа соболезнования семье погибшей направил президент России Владимир Путин, назвав убийство журналистки подлым, жестоким преступлением. Посмертно Дугина награждена орденом Мужества. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершенное общеопасным способом»).