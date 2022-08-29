Реклама
Прямой эфир
Политика
Избиркомы отразили почти 24 тыс. атак на свои сайты
Общество
Адвокат рассказал о задержании более 20 участников элитного автопробега
Экономика
Стоимость метеосводок для авиакомпаний потребовали увеличить
Общество
Синоптики предупредили о грозе в Московском регионе 29 августа
Общество
Вильфанд предрек способствующую тушению лесных пожаров прохладную погоду
Армия
В учениях «Восток — 2022» примут участие свыше 50 тыс. военных
Экономика
Параллельный импорт попросили продлить на 2023 год
Общество
В ЦИК заявили об отсутствии жалоб на проведение предвыборной агитации
Мир
Германия предложила Польше 20 танков Leopard вместо поставленных Украине Т-72
Общество
Причиной пожара на рынке «Людмила» стало несоблюдение правил безопасности
Общество
Православные в России празднуют Ореховый Спас
Мир
Зеленский уволил заместителя командующего Нацгвардией Украины

WSJ заявила о сближении КНДР с Россией и Донбассом из-за конфликта вокруг Украины

WSJ: КНДР хочет укрепить торговые и военные связи с Россией и Донбассом из-за конфликта вокруг Украины
0
Фото: ТАСС/Смитюк Юрий
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Конфликт вокруг Украины дал Корейской Народно-Демократической Республике (КНДР) повод сблизиться с Россией и Донбассом. Об этом 28 августа рассказала газета The Wall Street Journal (WSJ).

«Северокорейцы не выставляют нам счета после каждого голосования в ООН»
Посол РФ в КНДР Александр Мацегора — о мотивации Пхеньяна в признании ДНР и ЛНР

Как утверждает издание, Пхеньян захотел направить рабочих в республики Донбасса для того, чтобы укрепить отношения с ними, а также создать себе дополнительный источник доходов из-за рубежа. Также КНДР заинтересована в наращивании торговых связей с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР), чтобы закупать у них техническое оборудование для обновления и восстановления собственных производственных мощностей.

Кроме того, обозреватель предполагает, что Россия может нарастить сотрудничество с КНДР в военной сфере и помочь ей в преодолении и блокировании международных санкций.

«Для Северной Кореи поддержка Путина открывает двери для более значительного уклонения от санкций и сотрудничества в сфере конфиденциальных технологий», — прокомментировал ситуацию глава отдела безопасности Азиатско-Тихоокеанского региона Hudson Institute Патрик Кронин.

При этом Пхеньян будет, как и раньше, проводить не зависящую от воли Запада политику, так как находится с ним в конфронтации и не желает сотрудничать с Вашингтоном.

«Пхеньяну нечего терять, встав на сторону Москвы, и ему нечего терять, разозлив Вашингтон, поскольку переговоры все равно зашли в тупик», — заключил профессор международных отношений Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) России Артем Лукин.

18 августа директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев заявил, что Россия не будет вмешиваться в сотрудничество ДНР и КНДР, играя роль «Цербера». Ильичев добавил, что Совет Безопасности ООН также не вправе вмешиваться в дела сотрудничества республик, поскольку на данный момент республики Донбасса не являются государствами-членами всемирной организации.

9 августа глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что власти республики позвали строителей из КНДР восстанавливать регион. Он уточнил, что вопрос находится на стадии переговоров. Строители из КНДР высококвалифицированные, дисциплинированные и показывают очень хороший результат, добавил Пушилин.

8 августа посол РФ в КНДР Александр Мацегора сообщил о готовности России посредничать между КНДР и республиками Донбасса. Он отметил трудолюбие и готовность северокорейцев работать в самых тяжелых условиях и обратил внимание, что на ряде предприятий, построенных в КНДР при советском техническом содействии, до сих пор остается в эксплуатации оборудование, выпущенное расположенными в Донбассе предприятиями.

До этого, 29 июля, посол Корейской Народной Демократической Республики (КНДР) в Москве Син Хон Чхоль и глава дипмиссии ДНР в России Ольга Макеева обсудили развитие двусторонних отношений между странами. В частности, Северная Корея предложила принять участие в организации и работе международного трибунала над военными преступниками на Украине.

Северная Корея признала независимость Луганской и Донецкой народных республик 13 июля. Тогда же Син Хон Чхоль вручил Макеевой документ о признании Пхеньяном независимости ДНР. Стороны договорились о дальнейших шагах по установлению дипломатических отношений.

До этого, 21 февраля, главы ДНР и ЛНР обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость республик. Соответствующие указы были подписаны вечером того же дня.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022