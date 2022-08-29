WSJ заявила о сближении КНДР с Россией и Донбассом из-за конфликта вокруг Украины

Конфликт вокруг Украины дал Корейской Народно-Демократической Республике (КНДР) повод сблизиться с Россией и Донбассом. Об этом 28 августа рассказала газета The Wall Street Journal (WSJ).

Как утверждает издание, Пхеньян захотел направить рабочих в республики Донбасса для того, чтобы укрепить отношения с ними, а также создать себе дополнительный источник доходов из-за рубежа. Также КНДР заинтересована в наращивании торговых связей с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР), чтобы закупать у них техническое оборудование для обновления и восстановления собственных производственных мощностей.

Кроме того, обозреватель предполагает, что Россия может нарастить сотрудничество с КНДР в военной сфере и помочь ей в преодолении и блокировании международных санкций.

«Для Северной Кореи поддержка Путина открывает двери для более значительного уклонения от санкций и сотрудничества в сфере конфиденциальных технологий», — прокомментировал ситуацию глава отдела безопасности Азиатско-Тихоокеанского региона Hudson Institute Патрик Кронин.

При этом Пхеньян будет, как и раньше, проводить не зависящую от воли Запада политику, так как находится с ним в конфронтации и не желает сотрудничать с Вашингтоном.

«Пхеньяну нечего терять, встав на сторону Москвы, и ему нечего терять, разозлив Вашингтон, поскольку переговоры все равно зашли в тупик», — заключил профессор международных отношений Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) России Артем Лукин.

18 августа директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев заявил, что Россия не будет вмешиваться в сотрудничество ДНР и КНДР, играя роль «Цербера». Ильичев добавил, что Совет Безопасности ООН также не вправе вмешиваться в дела сотрудничества республик, поскольку на данный момент республики Донбасса не являются государствами-членами всемирной организации.

9 августа глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что власти республики позвали строителей из КНДР восстанавливать регион. Он уточнил, что вопрос находится на стадии переговоров. Строители из КНДР высококвалифицированные, дисциплинированные и показывают очень хороший результат, добавил Пушилин.

8 августа посол РФ в КНДР Александр Мацегора сообщил о готовности России посредничать между КНДР и республиками Донбасса. Он отметил трудолюбие и готовность северокорейцев работать в самых тяжелых условиях и обратил внимание, что на ряде предприятий, построенных в КНДР при советском техническом содействии, до сих пор остается в эксплуатации оборудование, выпущенное расположенными в Донбассе предприятиями.

До этого, 29 июля, посол Корейской Народной Демократической Республики (КНДР) в Москве Син Хон Чхоль и глава дипмиссии ДНР в России Ольга Макеева обсудили развитие двусторонних отношений между странами. В частности, Северная Корея предложила принять участие в организации и работе международного трибунала над военными преступниками на Украине.

Северная Корея признала независимость Луганской и Донецкой народных республик 13 июля. Тогда же Син Хон Чхоль вручил Макеевой документ о признании Пхеньяном независимости ДНР. Стороны договорились о дальнейших шагах по установлению дипломатических отношений.

До этого, 21 февраля, главы ДНР и ЛНР обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость республик. Соответствующие указы были подписаны вечером того же дня.