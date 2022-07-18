Посол РФ в КНДР рассказал о перспективах сотрудничества Пхеньяна и Донбасса

Перспективы сотрудничества КНДР и республик Донбасса есть, и они достаточно обширны. Такое мнение в интервью «Известиям» выразил посол России в КНДР Александр Мацегора.

«Во-первых, высококвалифицированные, трудолюбивые и готовые работать в самых сложных условиях корейские строители станут очень серьезным подспорьем в деле решения задач восстановления разрушенных отступающими укронацистами социальных, инфраструктурных и промышленных объектов», — отметил посол.

Кроме того, он обратил внимание, что на ряде предприятий, построенных в КНДР при советском техническом содействии, до сих пор остается в эксплуатации оборудование, выпущенное Славянским и Краматорским заводами тяжелого машиностроения и другими расположенными в Донбассе предприятиями отрасли.

«Корейские партнеры весьма заинтересованы в изготавливаемых там запасных частях и агрегатах, в обновлении своей производственной базы», — заметил Мацегора.

Наконец, по его словам, имеется очень широкая номенклатура товаров, которыми республики могут обмениваться между собой. И хотя наладить сотрудничество в условиях санкций будет непросто, решить эти задачи вполне реально, резюмировал посол.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Северокорейцы не выставляют нам счета после каждого голосования в ООН»