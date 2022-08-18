Россия отказалась мешать сотрудничеству Донецка и Пхеньяна

Россия не будет вмешиваться в сотрудничество Донецкой Народной Республики (ДНР) и КНДР, играя роль Цербера. Об этом заявил 18 августа директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев.

«Россия уж точно не собирается быть таким самозваным Цербером. Эту неприглядную роль давно взяли на себя те самые столицы, которые продолжают раздувать конфликт и которых ни в малейшей степени не интересует жизнь людей в Донбассе, да и на Украине тоже», — приводит его слова «РИА Новости».

Ильичев добавил, что Совбез ООН также не вправе вмешиваться в дела сотрудничества республик, поскольку на данный момент республики Донбасса не являются государствами-членами всемирной организации.

Он пояснил, что на привлечение рабочей силы из Северной Кореи действуют международные ограничения, установленные резолюциями Совета Безопасности ООН.

Детали предполагаемого сотрудничества ДНР и КНДР могут решать только в Донецке и Пхеньяне, заключил Ильичев.

9 августа глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что власти республики позвали строителей из КНДР восстанавливать регион. Он уточнил, что вопрос находится на стадии переговоров. Строители из КНДР высококвалифицированные, дисциплинированные и показывают очень хороший результат, добавил Пушилин.

До этого, 29 июля, посол Корейской Народной Демократической Республики (КНДР) в Москве Син Хон Чхоль и глава дипмиссии Донецкой Народной Республики (ДНР) в России Ольга Макеева обсудили развитие двусторонних отношений между странами. В частности, Северная Корея предложила принять участие в организации и работе международного трибунала над военными преступниками на Украине.

Северная Корея признала независимость Луганской и Донецкой народных республик 13 июля. Тогда же Син Хон Чхоль вручил Макеевой документ о признании Пхеньяном независимости ДНР. Стороны договорились о дальнейших шагах по установлению дипломатических отношений.

До этого, 21 февраля, главы ДНР и ЛНР обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость республик. Соответствующие указы были подписаны вечером того же дня.

Позже, 8 августа, посол РФ в КНДР заявил о готовности Москвы выступать посредником в налаживании отношений между Северной Кореей и Луганской и Донецкой народными республиками.