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Россия отказалась мешать сотрудничеству Донецка и Пхеньяна

Дипломат МИД РФ Ильичев: Донецк и Пхеньян сами определят параметры своего сотрудничества
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Фото: РИА Новости/Пресс-служба представительства ДНР
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Россия не будет вмешиваться в сотрудничество Донецкой Народной Республики (ДНР) и КНДР, играя роль Цербера. Об этом заявил 18 августа директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев.

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«Россия уж точно не собирается быть таким самозваным Цербером. Эту неприглядную роль давно взяли на себя те самые столицы, которые продолжают раздувать конфликт и которых ни в малейшей степени не интересует жизнь людей в Донбассе, да и на Украине тоже», — приводит его слова «РИА Новости».

Ильичев добавил, что Совбез ООН также не вправе вмешиваться в дела сотрудничества республик, поскольку на данный момент республики Донбасса не являются государствами-членами всемирной организации.

Он пояснил, что на привлечение рабочей силы из Северной Кореи действуют международные ограничения, установленные резолюциями Совета Безопасности ООН.

Детали предполагаемого сотрудничества ДНР и КНДР могут решать только в Донецке и Пхеньяне, заключил Ильичев.

9 августа глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что власти республики позвали строителей из КНДР восстанавливать регион. Он уточнил, что вопрос находится на стадии переговоров. Строители из КНДР высококвалифицированные, дисциплинированные и показывают очень хороший результат, добавил Пушилин.

До этого, 29 июля, посол Корейской Народной Демократической Республики (КНДР) в Москве Син Хон Чхоль и глава дипмиссии Донецкой Народной Республики (ДНР) в России Ольга Макеева обсудили развитие двусторонних отношений между странами. В частности, Северная Корея предложила принять участие в организации и работе международного трибунала над военными преступниками на Украине.

Северная Корея признала независимость Луганской и Донецкой народных республик 13 июля. Тогда же Син Хон Чхоль вручил Макеевой документ о признании Пхеньяном независимости ДНР. Стороны договорились о дальнейших шагах по установлению дипломатических отношений.

До этого, 21 февраля, главы ДНР и ЛНР обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость республик. Соответствующие указы были подписаны вечером того же дня.

Позже, 8 августа, посол РФ в КНДР заявил о готовности Москвы выступать посредником в налаживании отношений между Северной Кореей и Луганской и Донецкой народными республиками.

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