Власти ДНР позвали в республику строителей из КНДР

Власти Донецкой Народной Республики (ДНР) ведут переговоры с Пхеньяном о приезде в республику строителей из КНДР. Об этом 9 августа в эфире «Соловьев Live» заявил глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, в ДНР начата «грандиозная стройка», она будет набирать обороты. Рабочие из КНДР будут заезжать на восстановление территорий республики, отметил он.

Пушилин напомнил, что до введения санкций Северная Корея отправляла свои кадры на стройки в другие страны. Строители из КНДР высококвалифицированные, дисциплинированные и показывают очень хороший результат.

«Первая группа, бригадиры, которые посмотрят объемы работы, должны появиться в самое ближайшее время», — добавил Пушилин.

Над решением вопроса работает республиканский МИД. Строители из КНДР прибудут в ДНР уже в этом году.

8 августа посол РФ в КНДР Александр Мацегора заявил, что Москва готова выступить посредником в налаживании отношений между Северной Кореей и Луганской и Донецкой народными республиками. По словам дипломата, вопросы двустороннего и трехстороннего сотрудничества в различных областях в настоящее время активно обсуждаются послами Корейской Народной Демократической Республики, ЛНР, а также ДНР в России.

21 июля Пушилин сообщил, что поручил МИД республики установить дипотношения с Северной Кореей. Также он отметил, что ДНР нужны строители для восстановления региона, а в Северной Корее есть для этого необходимые кадры.

13 июля КНДР объявила об официальном признании ДНР и ЛНР, став третьей поступившей так страной ООН после России и Сирии. В ответ МИД Украины объявил о разрыве дипотношений с Северной Кореей.

Россия признала независимость и суверенитет ДНР и ЛНР 21 февраля после обращения глав республик к президенту Владимиру Путину. Кроме того, российский лидер, а также главы Луганской и Донецкой народных республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин подписали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи.