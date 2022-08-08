Посол РФ заявил о готовности Москвы посредничать между КНДР и ЛДНР

Москва готова выступить посредником в налаживании отношений между Северной Кореей и Луганской и Донецкой Народными Республиками. Об этом заявил 8 августа посол РФ в КНДР Александр Мацегора.

«Если им потребуется помощь, и Москва даст нам соответствующее указание, посольство самым деятельным образом подключится к этой работе. У нас есть опыт и знания, которые нашим друзьям могут пригодиться», — приводит его слова ТАСС.

По словам дипломата, вопросы двустороннего и трехстороннего сотрудничества в различных областях в настоящее время активно обсуждаются послами Корейской Народной Демократической Республики, ЛНР, а также ДНР в России.

Мацегора добавил, что вопросы трудовой миграции граждан Северной Кореи на Донбасс для восстановления инфраструктуры территории является исключительно компетенцией Донецка, Луганска и Пхеньяна.

Ранее, 29 июля, сообщалось, что посол КНДР в Москве Син Хон Чхоль и глава дипмиссии ДНР в России Ольга Макеева обсудили развитие двусторонних отношений между республиками. В частности, в ходе разговора были затронуты темы сотрудничества в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, торговле, здравоохранении, образовании, культуре и других областях.

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил 21 июля, что поручил МИД республики установить дипотношения с Северной Кореей. Также он отметил, что ДНР нужны строители для восстановления региона, а в Северной Корее есть для этого необходимые кадры.

Разрыв Киевом дипломатических отношений со странами, признавшими независимость ДНР, не окажет влияние на государства, которые хотят сотрудничать с Донбассом, уточнил Пушилин.

До этого, 13 июля, КНДР объявила об официальном признании ДНР и ЛНР, став третьей поступившей так страной ООН после России и Сирии. В ответ МИД Украины объявил о разрыве дипотношений с Северной Кореей.

Россия признала независимость и суверенитет ДНР и ЛНР 21 февраля после обращения глав республик к президенту Владимиру Путину. Кроме того, российский лидер, а также главы Луганской и Донецкой народных республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин подписали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи.