Пушилин поручил МИД ДНР установить дипотношения с Северной Кореей

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в четверг, 21 июля, заявил о том, что поручил МИД республики установить дипотношения с Северной Кореей, соответствующая нота уже направлена.

«Сейчас уже были даны соответствующие поручения министерству иностранных дел ДНР об установлении дипломатических отношений с КНДР, и соответствующая нота уже была направлена. Это в дальнейшем перерастет, по моему убеждению, и во взаимовыгодные экономические отношения», — рассказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Помимо этого, Пушилин отметил, что ДНР нужны строители для восстановления региона, а в Северной Корее есть для этого необходимые кадры. Глава республики добавил, что «здесь мы точки взаимовыгодного взаимодействия абсолютно точно найдем».

Кроме того, он подчеркнул, что разрыв Киевом дипломатических отношений со странами, признавшими независимость ДНР, не окажет влияние на государства, которые хотят сотрудничать с Донбассом.

13 июля КНДР объявила об официальном признании ДНР и ЛНР, став третьей поступившей так страной ООН после России и Сирии. В ответ МИД Украины объявил о разрыве дипотношений с Северной Кореей.

29 июня независимость и суверенитет республик Донбасса признала и Сирия. После МИД Украины разорвал дипотношения и с этой страной.

Россия признала независимость и суверенитет ДНР и ЛНР 21 февраля после обращения глав республик к президенту Владимиру Путину. Кроме того, российский лидер, а также главы Луганской и Донецкой народных республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин подписали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи.