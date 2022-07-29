Послы Северной Кореи и ДНР обсудили развитие двусторонних отношений

Посол Корейской Народной Демократической Республики (КНДР) в Москве Син Хон Чхоль и глава дипмиссии Донецкой Народной Республики (ДНР) в России Ольга Макеева в пятницу, 29 июля, обсудили развитие двусторонних отношений между странами.

«В ходе переговоров стороны предметно обсудили возможность дальнейшего сотрудничества во всех отраслях народного хозяйства: промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, торговле, здравоохранении, образовании, культуре и других», — говорится в Telegram-канале посольства ДНР в России.

Макеева также предложила КНДР принять участие в организации и работе международного трибунала над военными преступниками на Украине и вручила Син Хон Чхолю ноту в адрес МИД Северной Кореи с предложением об установлении дипломатических отношений.

Северная Корея признала независимость Луганской и Донецкой Народных Республик 13 июля. Тогда же Син Хон Чхоль вручил Макеевой документ о признании Пхеньяном независимости ДНР. Стороны договорились о дальнейших шагах по установлению дипломатических отношений.

21 февраля главы ДНР и ЛНР обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость республик. Соответствующие указы были подписаны вечером того же дня.