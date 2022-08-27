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The Economist признал устойчивость экономики России перед санкциями

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Британский журнал The Economist призвал Запад извлечь уроки из санкций против России, передает телеканал «Известия». Идея сокрушительного удара по РФ не материализовалась. Продажи топливо положительно скажутся на торговом балансе страны. При этом энергокризис может спровоцировать рецессию в Европе.

Санкции не поддержали более 100 стран, на которые приходится 40% ВВП мира.

Журнал заявил — Западу лучше не множить ограничительные меры, так как чем больше стран будут бояться санкций, тем меньше будет союзников.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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