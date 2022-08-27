Россиянам чаще отказывают во въезде в Грузию со стороны Турции

В отношении российских граждан участились случаи отказа во въезде в Грузию через турецко-грузинский автомобильный пункт пропуска «Сарпи». Об этом 27 августа сообщило генеральное консульство России в турецком Трабзоне.

«Отказ грузинских пограничных служащих, как правило, ничем не обоснован, причины такого отказа не разъясняются. Среди граждан России, не допущенных на территорию Грузии, — жители Северо-Кавказского федерального округа, жители Республики Крым, граждане ДНР или ЛНР, имеющие также российское гражданство», — отметили в дипмиссии.

Также зафиксированы отказы во въезде гражданам, которые управляют личным автомобилем. В таком случае им предлагаются услуги по вывозу транспортного средства с территории Турции, которая стоит $2900.

26 августа россияне пожаловались на многочасовые пробки на выезде из Грузии в РФ. Очередь может составлять от пяти до 15 часов. Предполагается, что такая ситуация связана с приближением нового учебного года, из-за чего туристы стараются вернуться в Россию до 1 сентября.

24 августа министр внутренних дел Литвы Габриелюс Ландсбергис предложил впускать в страну россиян после ответа о принадлежности Крыма. Он добавил, что ответ может повлиять на отказ во въезде, даже если у человека шенгенская виза.

23 августа сообщалось, что страны Балтии, а также Польша и Финляндия могут ввести региональный запрет на въезд на свои территории граждан из России, даже невзирая на общее решение Евросоюза по данному вопросу. Ранее в тот же день финское правительство начало замедление выдачи туристических виз россиянам. По словам премьер-министра Санны Марин, поток туристов является «проблемой, которую необходимо решить».

Между тем с критикой запрета выдачи виз гражданам РФ выступил постоянный секретарь МИД Кипра Корнелиус Корнелиу. Он отметил, что соответствующее решение нанесет существенный урон русским общинам на территории Евросоюза. Против запрета на выдачу виз россиянам для въезда в страны ЕС выступили также Греция и Португалия.

Ряд стран вводит новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».