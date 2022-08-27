В ДНР двое пострадали от взрыва противопехотных мин «Лепесток»
В период с 26 по 27 августа на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) двое мирных жителей подорвались на противопехотных минах ПФМ-1 «Лепесток». Об этом в субботу заявили в Telegram-канале Штаба территориальной обороны ДНР.
«За минувшие сутки, с 08:00 26 августа до 08:00 27 августа, в результате обстрелов ВФУ (Вооруженных формирований Украины. — Ред.) на территории Донецкой Народной Республики 8 мирных жителей получили ранения, из них 2 подорвались на мине ПФМ-1», — говорится в сообщении.
ПФМ-1 «Лепесток» является миной нажимного действия. Она может устанавливаться дистанционно путем сбрасывания кассетных блоков, которые несут снаряды реактивной артиллерии.
О том, что в Куйбышевском районе Донецка на мине «Лепесток» подорвался местный житель, стало известно накануне.
Ранее, 13 августа, мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в Петровском районе жительница города получила ранения из-за сдетонировавшей под ее ногами противопехотной мины. Пострадавшая была госпитализирована в городскую больницу № 24.
1 августа бывший заместитель генсека ООН Сергей Орджоникидзе заявил, что использование ВФУ мин ПФМ-1 «Лепесток» против мирного населения является «террористическими методами» ведения войны. Он объяснил, что Украина нарушает все международные соглашения, которые относятся к вооруженным конфликтам.
Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.
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