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Житель Донецка подорвался на мине «Лепесток»

Штаб теробороны ДНР: житель Донецка получил ранения при подрыве на мине «Лепесток»
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Фото: ТАСС/Александр Река
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Житель Донецка подорвался на мине «Лепесток» в Куйбышевском районе города. Об этом в пятницу, 26 августа, сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

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«В Куйбышевском районе города на улице Валерия Арсенова на мину ПФМ-1 наступил мужчина 1960 года рождения», — говорится в Telegram-канале штаба.

Во время обстрела жителей призвали не покидать убежище.

Ранее, 13 августа, мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в Петровском районе жительница города получила ранения из-за сдетонировавшей под ее ногами противопехотной мины. Пострадавшая была госпитализирована в городскую больницу № 24.

1 августа бывший заместитель генсека ООН Сергей Орджоникидзе заявил, что использование вооруженными формированиями Украины (ВФУ) мин ПФМ-1 «Лепесток» против мирного населения является «террористическими методами» ведения войны. Он объяснил, что Украина нарушает все международные соглашения, которые относятся к вооруженным конфликтам.

Использование противопехотных мин ПФМ-1 «Лепесток» запрещено в вооруженных конфликтах из-за их опасности для гражданских лиц. Их запрет закреплен конвенцией ООН, к которой присоединились 163 государства, включая Украину. Фотоматериалы применения такого оружия ВСУ на Донбассе уже направлены РФ в ООН.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение о ее начале было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ. В Москве подчеркивали, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

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