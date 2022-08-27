«Известия» показали процесс разминирования основного опорного пункта националистов

Российские саперы третий день занимаются разминированием Новодружеской шахты — одного из основных опорных пунктов националистов. Кадры работы саперов 27 августа представил корреспондент «Известий» Мурад Магомедов.

Смертельные ловушки здесь буквально на каждом шагу — военными обнаружено несколько мин, растяжек и снарядов. Уже на подходе к строению сапер замечает в траве натянутую проволоку. Металлическая леска приводит к гранате, которую скотчем закрепили на мину. Специалист перекусывает проволоку и выносит мину на открытую площадку.

В одном из складских помещений обнаружили боеприпасы НАТО. Их можно брать в руки — взорвутся только в случае пожара или обрушения здания.

Как уточняется, националисты в первые дни спецоперации выгнали всех шахтеров, заняли помещения и подогнали бронетехнику.

«Они утром в 10 часов танком били по Северодонецку отсюда, потом развернут ствол и по Рубежному, когда там еще русских не было. Просто разрушали города», — рассказал шахтер Валерий Царенский.

Это самая высокая точка в округе — идеальная локация для ведения боя. Главное, на территории шахты есть бомбоубежище советской постройки. С вентиляцией, санузлами, кухней и спальными местами. Все эти помещения находятся на глубине четырех метров.

Все найденные мины, растяжки, снаряды и гранаты саперы уничтожают на месте.

«Разминировали всё, прошлись. Спасибо большое, конечно! Страшно было заходить в кабинеты и на территорию», — благодарит военных и.о. директора Новодружеской шахты Андрей Шелехов.

Сейчас шахта затоплена. Здания разрушены и разграблены боевиками. Здесь залежей угля столько, что хватит на 100 лет добычи. Шахтеры хотят возобновить работу как можно скорее, поэтому саперам было так важно быстро и тщательно очистить всю территорию от мин и растяжек.

25 августа корреспондент «Известий» Валентин Трушнин показал, как российские саперы очищают Пески от противопехотных мин «Лепесток». Днем саперы разминируют территорию, но ночью поселок засыпает заново.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».