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В МИД Германии и Дании признали разные позиции ЕС по визам для россиян

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Фото: TASS/URA.RU/Анна Майорова
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Глава МИД ФРГ Анналена Бербок и министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод обсудили ситуацию с возможным запретом выдачи виз россиянам, признав, что позиции Евросоюза по данному вопросу различаются. Об этом высокопоставленные дипломаты сообщили 26 августа по итогам переговоров.

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«Нельзя сказать, что кто-то один полностью прав», — отметила Бербок.

Она подчеркнула, что мнения стран Балтии отличаются от позиции Германии, так как они являются соседями России и более обеспокоены.

«Мы найдем общеевропейское решение, которое бы учитывало различные национальные ситуации», — добавила глава немецкой дипломатии.

Кофод указал, что необходима общая европейская позиция по этой теме. Вопрос будут обсуждать на следующих встречах глав МИД стран Евросоюза.

Ранее в пятницу Бербок отметила, что в вопросе выдачи шенгенских виз гражданам России следует учитывать национальные особенности стран ЕС.

Также в этот день немецкий дипломат, бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер предложил выдавать россиянам туристические визы в страны Евросоюза в обмен на письменное осуждение спецоперации на Украине.

23 августа сообщалось, что страны Балтии, а также Польша и Финляндия могут ввести региональный запрет на въезд на свои территории гражданам из России, даже невзирая на общее решение Евросоюза по данному вопросу.

19 августа в МИД Португалии выступили против запрета на выдачу виз россиянам для въезда в страны ЕС.

Предложение о запрете выдачи шенгенских виз гражданам России было внесено на обсуждение в ЕС 10 августа. За день до этого президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада закрыть въезд для россиян. Он добавил, что граждане РФ должны «жить в своем собственном мире до тех пор, пока не сменят свою философию».

Вопрос запрета на выдачу виз обсуждается на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

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