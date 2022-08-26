Оптовая цена за электроэнергию во Франции побила исторический рекорд

Оптовая цена за электроэнергию во Франции на 2023 год побила исторический рекорд. Она увеличилась на 1000% за год, перевалив отметку в €1 тыс. за МВт/ч. Об этом в пятницу, 26 августа, сообщила газета Le Figaro.

Отмечается, что стоимость электроэнергии во Франции за аналогичный период в прошлом году составляла €85 за МВт/ч.

Издание указывает на несколько причин такого роста цен: ограничение поставок российского газа в Европу из-за украинского конфликта и остановка во Франции нескольких атомных реакторов из-за коррозии. По данным газеты, сейчас в стране работает только 24 из 56 атомных реакторов энергокомпании EDF.

25 августа цена электроэнергии на рынке «на сутки вперед» с поставкой 26 августа в ряде стран Евросоюза поднялась выше €700 за 1 МВт·ч, тем самым обновив исторические максимумы

Цены на электроэнергию растут вслед за подорожанием газа. Также в четверг биржевая цена на газ в Европе впервые с марта составила $3312 за 1 тыс. куб. м. За сутки цена поднялась более чем на 10%.

Аналитик Freedom Finance Global Сергей Пигарев прокомментировал данные о росте биржевых цен на газ в Европе. Эксперт отметил, что рост цен связан с несколькими факторами, среди которых заявление «Газпрома» о полной остановке «Северного потока» на трое суток.

29 июля официальный представитель правительства Франции Оливье Веран заявил, что страна переживает беспрецедентную энергетическую ситуацию. Кроме того, он отметил, что в связи с ремонтными работами на реакторах снижена мощность в атомной энергетике. При этом, по его словам, правительство задействует все возможные средства для обеспечения безопасного энергоснабжения предстоящей зимой.