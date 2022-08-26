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В Латвии пропал подлежащий сносу памятник советским воинам

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Фото: Global Look Press/Artur Widak
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В Латвии исчез памятник в Алуксненском крае Латвии, созданный в честь латышских партизан, разгромивших фашистских захватчиков в 1944 году. Об этом в пятницу, 26 августа, сообщает агентство LETA со ссылкой на представителя самоуправления Алуксненского края Эвиту Аплоку.

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Агентство уточняет, что монумент входил в перечень памятников, подлежащих сносу, как и еще девять других в Алуксненском крае.

«На месте памятника осталось только основание. Самоуправление составило акт и сообщило об установленном факте государственной полиции», — приводит агентство слова Аплоку.

23 августа в Риге начались работы по демонтажу памятника Освободителям Риги от фашистских захватчиков. У подножия монумента работал экскаватор, который демонтировал ступени. Позже стало известно, что рыба из пруда, окружающего памятник, будет скормлена животным из Рижского зоопарка. Водоем же будет осушен в рамках уничтожения мемориала.

Позднее полиция Риги опубликовала видео сноса монумента.

Посольство России обвинило власти Латвии в объявлении войны мемориалам. Посол РФ в Латвии Михаил Ванин назвал действия властей Латвии отвратительными и изуверскими. Дипломат добавил: работы по сносу памятника происходят в наиболее вызывающей, отвратительной и оскорбительной для России и для всех россиян форме.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила латвийские власти в курсе на уничтожение памяти о павших в борьбе за свободу и независимость народов Европы от фашизма. Она заявила, что Латвия нарушает международные обязательства и игнорирует протесты собственных граждан, выступающих за сохранение памятника.

14 июля стало известно, что правительство Латвии составило список из 69 советских военных мемориалов, которые подлежат демонтажу.

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