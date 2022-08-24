В МИД РФ назвали неприемлемым снос памятника Освободителям Риги

Снос памятника Освободителям Риги в Латвии является неприемлемым для цивилизованной страны действием. Об этом 24 августа заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Латвийские власти в угаре русофобии продолжают курс на последовательное уничтожение священной памяти о павших в борьбе за свободу и независимость народов Европы от фашистского ига, пытаются стереть материальное воплощение этой памяти — братские могилы и мемориалы», — приводит ее слова сайт МИДа.

Захарова заявила, что Латвия нарушает международные обязательства и игнорирует протесты собственных граждан, выступающих за сохранение памятника.

«Уничтожение памятника воинам Советской Армии — освободителям Риги и Латвии от немецко-фашистских захватчиков неприемлемо для цивилизованной страны, каковой себя пытается позиционировать Латвия, является вопиющим актом глумления над памятью воинов, освободивших мир от «коричневой чумы», — добавила дипломат.

Захарова отметила, что действия латвийский властей не уничтожит память о подвиге советских солдат в годы Великой отечественной войны, но приведет к деградации отношений двух стран.

Ранее в этот день Захарова указала, что снос мемориала Освободителям Риги угрожает обернуться расколом общества Латвии, но власти страны не остановятся, так как их главная цель — уничтожение исторической памяти.

24 августа при сносе мемориала раскололась скульптура «Мать-Родина», входившая в композицию памятника. Она получила трещину после того, как экскаватор столкнул ее с постамента.

Памятник Освободителям Риги начали демонтировать в латвийской столице во вторник, 23 августа. У подножия работал экскаватор, который демонтировал ступени. Другая машина перевозила строительный мусор в контейнер. По словам корреспондента «Известий», латвийская полиция не дала напоследок ни цветы возложить, ни свечи зажечь.

В тот же день по поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина было возбуждено уголовное дело по факту сноса памятника.