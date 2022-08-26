Полиция Риги опубликовала кадры с воздуха разрушения обелиска Освободителям

Полиция Риги в пятницу, 26 августа, опубликовала кадры с воздуха разрушения обелиска Освободителям.

В полиции рассказали, что в день сноса обелиска (25 августа) прошел относительно спокойно. Всего за неповиновение требованиям сотрудников полиции задержано четверо человек.

Все правонарушения не связаны между собой, общая атмосфера была спокойная, заявили в полиции.

Отмечается, что за все дни сноса памятника возбуждено 27 дел по административным правонарушениям.

В свою очередь мэр Риги Мартиньш Стакис рассказал, что всю работу по дроблению нижней части обелиска выполнил один человек с двумя тракторами.

«Имя этого человека открыть не могу, но он свою работу сделал безупречно», — сказал он в интервью программе «Утренняя панорама» латвийского телевидения.

Политик отметил, что пока продолжаются строительные работы, парк Победы будет окружен забором, но допускается, что со временем закрытый периметр будет уменьшаться.

В договоре со строителем указано, что строительные работы вокруг бывшего памятника должны быть завершены к 30 июня 2023 года, однако Стакис прогнозирует, что это может произойти и раньше.

Днем ранее у памятника Освободителям Риги снесли последний элемент — обелиск высотой 79 м. После предварительной подготовки, продлившейся несколько часов, конструкция была повалена на землю в парке Победы.

Снос памятника Освободителям Риги начался 23 августа. У подножия монумента работал экскаватор, который демонтировал ступени. Позже стало известно, что рыба из пруда, окружающего памятник, будет скормлена животным из Рижского зоопарка. Водоем же будет осушен в рамках уничтожения мемориала.

Посол РФ в Латвии Михаил Ванин назвал действия властей Латвии отвратительными и изуверскими. Дипломат добавил: работы по сносу памятника происходят в наиболее вызывающей, отвратительной и оскорбительной для России и для всех россиян форме.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что снос мемориала Освободителям Риги угрожает обернуться расколом общества Латвии, но власти страны не остановятся, так как их главная цель — уничтожение исторической памяти.