«Аэрофлот» намерен закупить более 300 российских самолетов

Группа «Аэрофлот» планирует заключить контракт на закупку 323 российских самолетов, 40 из которых — Ту-214. Об этом глава компании Сергей Александровский сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 26 августа.

«Мы планируем законтрактовать всего 323 воздушных отечественных судна, из них 73 — Sukhoi Superjet, 210 — МС-21 — это уже в новом облике с российскими двигателями импортозамещенные самолеты, а также 40 воздушных судов Ту-214», — сказал он.

Александровский уточнил, что потребуются дополнительные ресурсы. Так, необходимо будет привлечь дополнительно 3,5 тыс. пилотов под эту программу, приобрести восемь полнопилотажных тренажеров.

В свою очередь глава государства отметил, что такого заказа давно не было.

«Это безусловно: таких заказов не было, на моей памяти точно не было. Но это обоюдная работа и авиакомпании, и промышленности, потому что, кроме того, чтобы произвести самолет, нужно его еще правильно ввести в эксплуатацию», — ответил глава компании.

Также на встрече российский лидер сообщил, что на поддержку «Аэрофлота» власти РФ предусмотрели 50 млрд рублей. Средства предназначены для покрытия операционных расходов по пассажиропотоку.

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