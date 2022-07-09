В Минтрансе сообщили о скором поступлении самолета МС-21 в парк «Аэрофлота»

Самолет МС-21 скоро поступит в парк «Аэрофлота». Об этом в субботу, 9 июля, заявил министр транспорта РФ Виталий Савельев.

Он подчеркнул, что МС-21 — это сверхпередовой самолет, который может занять хорошую нишу.

«Это нишу, там где сидит узкофюзеляжный флот, среднемагистральные 737 Boeing, 737 Boeing max... или 320 neo Airbus. Это самолет (МС-21) не просто конкурент, у него есть ряд конкурентных преимуществ, по отношению к ним это качество сервиса… Мы его увидим с вами, он скоро поступит в парк «Аэрофлота», — сказал Савельев, выступая на форуме «Территория смыслов».

Министр отметил, что самолет обладает большими иллюминаторами и багажными полками, а также широким пространством в салоне.

24 июня редактор ресурса «Авиа.ру» Роман Гусаров в беседе с «Известиями» заявил, что самолет МС-21 современнее, технологичнее, комфортнее, экономичнее, чем Boeing и Airbus. По его словам, самолет МС-21 «впитал в себя последние достижения науки и техники».

16 июня министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что российские авиакомпании получат более тысячи самолетов для нужд гражданской авиации.

Мантуров уточнил, что планируется производство 142 самолетов SSJ-New с увеличенным количеством российских комплектующих, 270 самолетов МС-21, по 70 самолетов Ил-114-300 и самолетов Ту-214 и 12 самолетов Ил-96-300.

МС-21 — семейство российских пассажирских самолетов нового поколения. Их выпустят в нескольких модификациях — от 150 до 211 мест.