Путин провел встречу с новым главой «Аэрофлота» Александровским

Президент РФ Владимир Путин встретился с новым гендиректором авиакомпании «Аэрофлот» Сергеем Александровским. Об этом 26 августа сообщили в пресс-службе Кремля.

Российский лидер отметил, что государство старается поддержать всех авиаперевозчиков, в том числе на поддержку «Аэрофлота» власти РФ предусмотрели 50 млрд рублей. Он уточнил, что эти средства предназначены для покрытия операционных расходов по пассажиропотоку.

«Первый транш уже получен, по-моему, 10 млрд [рублей]», — сказал глава государства.

Александровский уточнил, что за апрель-май получено 10,3 млрд. Он отметил, что авиакомпания увеличила маршрутную сеть по сравнению с 2021 годом и сейчас совершает полеты по 111 направлениям.

Путин подчеркнул, что «Аэрофлот» является крупнейшим российским перевозчиком. Однако, по его словам, проблем много.

Это первая публичная встреча после назначения Александровского. Внимание уделено текущей работе компании в сфере пассажирских перевозок.

Об уходе с должности прежнего главы «Аэрофлота» Михаила Полубояринова в марте сообщил источник «Известий» в компании. Тогда же «Известия» назвали имя нового гендиректора.