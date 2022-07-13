Государство вложило 52,5 млрд рублей в выкуп дополнительных акций «Аэрофлота»

Росимущество и Минфин приняли участие в увеличении уставного капитала «Аэрофлота», приобретя более 1,5 млрд новых обыкновенных акций компании в ходе допэмиссии, сообщили в пресс-службе.

«Это соответствует уточненной потребности компании в финансировании и по цене размещения в размере 34,29 рубля соответствует 52,5 млрд рублей Привлекаемые от государства средства помогут полностью покрыть потребность группы в рамках реструктуризации задолженности по аккредитивам», — сообщила пресс-служба «Аэрофлота».

Ранее источник «Интерфакса» сообщал, что государство в этом году может потратить около 107 млрд рублей из ФНБ на докапитализацию авиакомпании. В июне акционеры перевозчика одобрили допэмиссию компании в размере 5,4 млрд акций (до 186 млрд рублей).

В «Аэрофлоте» сообщили, что процесс размещения акций продолжается, в том числе реализация преимущественного права. Сейчас доля РФ в «Аэрофлоте» выросла с 57,34% до 73,77%.

Ранее, 9 июля, сообщалось, что самолет МС-21 скоро поступит в парк «Аэрофлота». МС-21 — семейство российских пассажирских самолетов нового поколения. Их выпустят в нескольких модификациях — от 150 до 211 мест.