Александровского избрали гендиректором «Аэрофлота» на следующие пять лет
Совет директоров авиакомпании «Аэрофлот» продлил полномочия действующего генерального директора корпорации Сергея Александровского еще на пять лет. Информацию 25 июля распространила сама компания.
«Решением совета директоров на должность генерального директора ПАО «Аэрофлот» сроком на пять лет, согласно уставу организации, избран Сергей Александровский», — говорится в сообщении.
Внеочередное совещание состоялось 22 июля. Тогда же избрали председателя совета директоров, однако детальная информация не разглашается.
13 июля стало известно, что государство вложило 52,5 млрд рублей в выкуп дополнительных акций «Аэрофлота».
Росимущество и Минфин приняли участие в увеличении уставного капитала «Аэрофлота», приобретя более 1,5 млрд новых обыкновенных акций компании в ходе допэмиссии, сообщили в пресс-службе.
По данным компании, процесс размещения акций продолжается, в том числе реализация преимущественного права. Сейчас доля РФ в «Аэрофлоте» выросла с 57,34 до 73,77%.