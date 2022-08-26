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В России падает доля рынка седельных тягачей

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Фото: TASS/Zuma
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Доля рынка седельных тягачей в России сократилась сильнее, чем доля грузовых автомобилей. По итогам 7 месяцев 2022 года продажи седельных тягачей упали до −51%. Такие данные привело агентство «Автостат».

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По оценке специалистов в сегменте тягачей больше всего потеряли европейские производители, особенно из Швеции и Германии.

«В начале 2022 года примерно 45% продаваемых тягачей в России суммарно приходилось на шведские и немецкие грузовые бренды. По итогам июля 2022 года их общая доля составила около 5%. С другой стороны, доля тягачей российских марок за это время выросла с 40 до 60%, а китайских до четверти», — рассказал руководитель пресс-службы агентства Азат Тимерханов.

Эксперты отметили, что в январе — феврале текущего года доля импортных тягачей составляла 31 — 34% от общего объема рынка новых грузовых автомобилей. В марте 2022 года этот показатель снизился до 25%. В период с апреля по июль текущего года он балансирует на уровне 12 — 14%.

Специалисты подсчитали, что продажи седельных тягачей в России падают намного сильнее, чем продажи грузовых автомобилей. По итогам 7 месяцев 2022 года эти показатели составили −51% и −21% соответственно.

19 августа «Автостат» сообщил, что в России наблюдается резкий рост доли продаж новых самосвалов. В июле 2022 года она достигла 48%, что составляет почти половину рынка грузовых автомобилей. Лидируют китайские марки, объем самосвалов отечественных брендов снизился с 50 до 30%.

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